Los Cojones, Empire of Disease y Mala Decisión, grupos locales que actuarán en las fiestas de El Carmen de Santurtzi

Los Cojones, Empire of Disease y Mala Decisión serán los grupos locales que actuarán en fiestas de El Carmen de Santurtzi (Bizkaia), el primer sábado de fiestas, el 13 de julio, a partir de las 22.00 en la zona de pantalanes.

En la rueda de prensa para presentar a estos grupos, la concejal de Cultura, Itziar Carrocero, ha resaltado la labor de esfuerzo de estas bandas. "Santurtzi siempre se ha caracterizado por tener gran riqueza musical y hemos tenido unos buenos maestros como Eskorbuto, pero su legado ha ido dejando en el tiempo un gran número de grupos que gracias a su pasión por la música y lo que para ellos representa han continuado en este mundo tan difícil, pero a la vez tan gratificante", ha afirmado

En relación con los grupos que actuarán en las fiestas, ha destacado que Los Cojones celebran este año su 30 aniversario sobre los escenarios, por lo que durante este 2024 están ofreciendo unos conciertos muy especiales. Este grupo ha estado acompañando a bandas de renombre como Platero y Tú o Doctor Deseo.

Por otro lado, Empire of Disase es una banda de metal que lleva dando conciertos desde 2019 y que ha dado "el salto participando en festivales de renombre y realizando una extensa gira por cinco países europeos", ha indicado la edil. Esta vez, presentará en Santurtzi su álbum "Shadows in the Abyss".

Mala Decisión es el tercer grupo que actuará en las fiestas, una banda compuesta por artistas con un gran recorrido musical y que han arrancado de forma conjunta bajo esta banda durante el último año.