Los audios que demuestran la amistad de 'Tito Berni' y el Mediador: "Te lo dije y te lo agradecí"

Las grabaciones incorporadas al sumario del 'caso Mediador', a las que ha tenido acceso COPE, respaldan la hipótesis judicial de que el exdiputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes, supervisaba y era informado puntualmente por el mediador de los pagos a empresarios a cambio de favores. Industrias queseras, fabricantes de drones, pantallas solares, adjudicaciones públicas o subvenciones... "La investigación será compleja", dice su señoría.

Niega 'Tito Berni' que Navarro, 'El Mediador', fuera su amigo. En las grabaciones, se llaman cariñosamente. "Tu tranquilo, las transferencias que ha hecho que son 5.000 y pico euros son a mi cuenta personal. ¿Y por qué te ha llamado a ti? Porque sabe que me vas a llamar a mí". Ese dinero era la cuota que pagaba cada empresario a la red.

Parte del dinero se ingresaba en la Asociación Deportiva Vega de Tir, dice el sumario. La preside 'Juanpe' y 'El Mediador' le pregunta: "¿Él no te comentó nada del dinero que aportó al club de fútbol?". Le responden: "Si no digo que no haya puesto lo del equipo. Te lo dije y te lo agradecí, fue un condicionante que pusiste tú". 'El Mediador' vuelve a tomar la palabra: "Aquí cada uno va a decir lo que le da la gana".

Los drones

Nadia Calviño, a través de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, ha detallado en un comunicado los contratos para el suministro de drones que adjudicó a una empresa bajo el radar de la jueza del caso Mediador. Además, aseguró que siendo objeto de una "profunda investigación interna para eliminar cualquier resquicio de duda y actuar en consecuencia". En relación con la adjudicación de contratos a la empresa Asesoramiento y Servicio de Drones, SL (ASD SL), la fundación aclara que ha sido adjudicataria de tres concursos públicos licitados en lotes para el suministro de drones para el proyecto GAR-SI Sahel, por valor total de 89.000 euros, y otro proyecto no relacionado con este, por valor de 174.000 euros.

Según la investigación judicial, los contratos suman 2.352.278 euros, se remontan a 2020 y 2021 y tienen un nexo común: son suministros de equipamientos para proyectos de seguridad en África (tres para el proyecto GAR-SI Sahel y uno para el proyecto CT Public Spaces para Ghana, Kenia y Senegal), sobre los que planea la duda de si fueron amañados por el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa. Sobre Espinosa, la fundación señala que "fue designado en marzo de 2017 para ser el director del proyecto europeo GAR-SI Sahel, labor que realizó hasta junio de 2021" y que el proyecto "ha estado sujeto a 22 auditorías externas e independientes desde 2017 que avalan los resultados y la gestión realizada".