López Miras remodela este lunes el Gobierno de Murcia, sin vicepresidencia

El presidente de Murcia y del PP regional, Fernando López Miras, remodelará este lunes su Gobierno, que no tendrá vicepresidencia, ha anunciado este sábado en su primera intervención pública tras la salida este jueves del Ejecutivo de coalición de quien la ocupaba, el líder provincial de Vox, José Ángel Antelo, y el consejero de Fomento de ese partido, José Manuel Pancorbo.



Tras la crisis en 5 gobiernos regionales, en el caso de Murcia por acoger a 16 menores migrantes no acompañados de los llegados de África a Canarias, ha dicho antes de clausurar la escuela de verano del PP autonómico en un hotel de la localidad costera murciana de San Pedro del Pinatar junto a la secretaria general nacional del partido, Cuca Gamarra, que su Gobierno "va a seguir funcionando" en minoría, al faltarle dos escaños para la mayoría absoluta en la Asamblea Regional.



"Había un acuerdo con Vox que se estaba cumpliendo en todos sus puntos y el Gobierno de Murcia está reivindicando cada día al español otra política migratoria por hacer dejación total de sus competencias, pero aceptar cuidar a 16 niños vulnerables y sin recursos no justifica ni es motivo para romper gobiernos de toda España. Hay que ver detrás de esa justificación otra causa que está muy lejos de la Región de Murcia", ha añadido.



Para Gamarra, "Vox ha decidido agitar en lugar de gobernar, así que adiós y a seguir gobernando (...) Ha decidido irse, fallar a quienes les votaron para gobiernos de esperanza con cooperación y solidaridad de los distintos territorios de ese proyecto común que es España con excusas que ni sus cargos ni nadie entiende ni han sabido explicar sus verdaderas razones, que algún día se sabrán".



"No se cree absolutamente nadie" las razones que ha dado Vox, que "haría bien en asumir su responsabilidad y ser claro sin intentar echar la culpa a otros. No aceptamos chantajes ni presiones, pero está claro que hay quien lo hace en perjuicio de los ciudadanos pensando únicamente en sus cálculos y réditos electorales".



Según Miras, "ha habido un Gobierno con todos y para todos, que funcionaba, que ha bajado impuestos en una región que tiene la mayor previsión de crecimiento económico para 2025 y es en la que más ha bajado el paro este 2024, un Gobierno que seguirá funcionando en una muestra de la responsabilidad y el compromiso del PP" con la comunidad.



Ha reiterado lo dicho ayer por el portavoz del partido, Joaquín Segado, para descartar un adelanto electoral tras tres procesos de comicios recientes antes de señalar que tras los nombramientos del lunes, "a partir de ahí a hacer equipo".



"Gobernaremos en minoría y daremos estabilidad para seguir impulsando un proyecto que funciona en un momento en el que los ciudadanos nos piden la madurez política que Miras tiene y ejerce a diario", ha añadido Gamarra.



En su opinión, "Miras es garantía de estabilidad para los ciudadanos de la región, lo ha demostrado en legislaturas anteriores y lo ha vuelto a demostrar cuando Vox ha elegido agitar, lo que es incompatible con gobernar con políticas serias y el mismo compromiso y altura de miras con el único objetivo que nos encargaron los ciudadanos hace apenas un año" en España, en 12 comunidades y 2 ciudades autónomas.