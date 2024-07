El PP llevará la reforma del reglamento del Parlament al Consejo de Garantías Estatutarias

El PP llevará al Consejo de Garantías Estatutarias la propuesta de reforma del reglamento del Parlament que, entre otros, amplía los supuestos de delegación de voto e incorpora el voto telemático para garantizar que puedan ejercer su voto los diputados que residen en el extranjero.

Así lo ha explicado este jueves en una rueda de prensa en el Parlament el portavoz del PP en la cámara catalana, Juan Fernández, que ha denunciado que esta reforma, pactada entre el PSC, Junts, ERC, los comunes y la CUP, es un "atropello a las libertades y la democracia".

El portavoz popular ha denunciado que "la intención de los partidos independentistas y del PSC es hacer un reglamento a medida de sus intereses políticos del momento": "No podemos pervertir de este modo las instituciones democráticas, no podemos ir cambiando y modificando los reglamentos según nos interese".

Según Fernández, esta propuesta de modificación del reglamento representa "recortar las reglas de tradición democrática en esta institución".

Por ello, ha asegurado que el PP "agotará todas las vías jurídicas y políticas" para frenar la aprobación de esta modificación del reglamento.

Asimismo, ha rechazado los otros cambios previstos en la modificación acordada, como que las declaraciones institucionales se aprueben con mayoría cualificada de dos tercios y no por unanimidad o que los grupos parlamentarios se conformen mediante el método que ya se usa en el Congreso de los Diputados, de forma que se puedan hacer cambios de un grupo a otro durante los cinco primeros días de cada periodo de sesiones, una decisión que facilitaría a la CUP tener grupo propio.

Temor a quedarse sin senador autonómico

Fernández también ha expresado el temor de los populares catalanes, que tienen 15 diputados y son el cuarto grupo del Parlament, a quedarse sin senador de designación autonómica, que previsiblemente se elegirán en un pleno el próximo 25 de julio.

El PP sospecha que la Mesa del Parlament, con mayoría independentista, vuelva a aplicar la misma fórmula -avalada por el Tribunal Constitucional- que usó en la pasada legislatura para dejar sin senador autonómico a Vox, la cuota imperiali: "Si se hizo una vez, se puede volver a hacer".

"Tenemos derecho a tener representación en el Senado. No sabemos qué pasará porque todavía no hay una propuesta encima de la mesa, pero esperamos que el PSC no contribuya a sumarse a los partidos independentistas a hacer un cordón sanitario al PP", ha advertido.