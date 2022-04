Lastra, sobre el Congreso del PP: "Una cosa es renovación y otra regeneración"

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha afirmado sobre la "intensa renovación" que anuncia el PP en su XX Congreso Nacional, que se celebra en Sevilla y que ha elegido a Alberto Núñez Feijóo como nuevo líder del partido, que "una cosa es renovación y otra regeneración".



Así lo ha manifestado Lastra durante su intervención en la clausura el decimocuarto congreso del PSPV-PSOE de Valencia, que ha tenido lugar hoy en esta ciudad, un acto en el que ha señalado que lo que realmente le gustaría ver es "un PP digno al frente de la oposición".



"Llevan dos días de congreso y he escuchado esa intensa renovación que tiene. Pero una cosa es renovación y otra regeneración. Pueden cambiar las caras, pero la música sigue sonando igual: son los mismos. Ni es un partido nuevo ni se ha renovado ni se ha regenerado. En Valencia los conocéis", ha insistido.



Sobre las declaraciones del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy "sobre que la política se había convertido en tuits y 'zascas'", Lastra ha querido explicar al exdirigente popular qué es la política: "En el peor momento de esta crisis, con una pandemia que hizo que tuviéramos que cerrar empresas, con todos en casa, hubo un presidente socialista al frente que fue a Europa a pelearse para conseguir unos fondos europeos y un escudo social como nunca se había visto en este país".



"Mientras tanto, teníamos en frente a un PP que intentaba boicotear los fondos europeos, votaba en contra del escudo social, de la subida del salario mínimo interprofesional, de la subida de las pensiones, de todo lo que es bueno para los españoles", ha dicho la vicesecretaria general.



A su juicio, durante "mucho tiempo", el PP se ha dedicado a "boicotear al Gobierno y pretende desestabilizar nuestro país", pero "no lo va a conseguir" porque "tiene un Gobierno al frente que se deja la piel por los ciudadanos".



En opinión de Lastra, la derecha "no arrimado el hombro nunca" y siempre tiene "la misma respuesta para todo: para la pandemia, que dimita Sánchez; para la guerra de Putin, que dimita Sánchez. Me gustaría ver un PP digno al frente de la oposición".



Según ha sostenido la socialista, desde que llegó Feijóo, ha tomado dos decisiones: "Una, tapar los supuestos casos de corrupción de Ayuso, su familia, sus amigos del pueblo, y en Andalucía tienen que explicar 21.000 contrataciones que son más que sospechosas; otra, abrir la puerta a la extrema derecha de las instituciones".



"Un PP que dice que se renueva y se regenera ha retrocedido más de 50 años", ha concluido.