Las rocambolescas contradicciones de Ábalos para negar su "reunión" con Delcy Rodríguez

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha negado esta noche que mantuviera una "reunión" con la vicepresidenta del Gobierno venezolano, Delcy Rodríguez, ya que se trató de "un encuentro, un saludo" y ha recalcado que se garantizó el cumplimiento de las normas de la UE que prohíben su entrada.

En una entrevista en El Objetivo de La Sexta, Ábalos ha indicado que no se ha planteado dimitir como ha pedido el PP porque no ha hecho "nada mal" y que, al contrario, lo que ha hecho ha sido "prestar un servicio a este país".

El ministro de Transportes ha considerado que en este asunto lo ha hecho "bien" y que no ha dado ninguna versión contradictoria sobre lo que ocurrió en Barajas, por lo que, acerca de su posible comparecencia en el Congreso para dar explicaciones sobre este tema, ha dicho que, aunque no tiene problema, "¿para qué comparecer exactamente?" y ha apostillado: "ya veremos".

"No he tenido ninguna reunión, fue un encuentro, un saludo" para trasladar a la vicepresidenta del Gobierno venezolano la inquietud del Gobierno y "recordarle que no podía entrar en España".

.@abalosmeco: "No tuve una reunión con la vicepresidenta de Venezuela. Fue un encuentro" #ObjetivoÁbalos pic.twitter.com/H9i7hb0a3q — El Objetivo (@ObjetivoLaSexta) January 26, 2020

.@abalosmeco, sobre su polémico encuentro con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez: "No me he planteado dimitir. No lo he hecho mal, en todo caso le he hecho un servicio al país" #ObjetivoÁbalos. pic.twitter.com/BAEOWyJRtI — El Objetivo (@ObjetivoLaSexta) January 26, 2020

Un encuentro que duró en torno a 20 ó 25 minutos, ha indicado Ábalos, que ha recordado que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, le comunicó poco antes de las diez de la noche que, según Exteriores, en el avión, que trasladaba al ministro venezolano de Turismo que llegaba a Madrid a Fitur, viajaba también la vicepresidenta de Venezuela, que, debido a las sanciones impuestas por la UE, no puede entrar en España.

Ábalos se dirigió al aeropuerto porque iba a recoger al ministro de Turismo y accedió a la pista hasta la puerta del avión. Subió al aparato y le presentaron a la vicepresidenta. Tras reconocer que era una situación un poco "violenta" decirle que no podía entrar en España, Delcy Rodríguez le comunicó que lo tenía claro y que se iba a Turquía.

.@abalosmeco: "Subí al avión y el ministro de Turismo venezolano me presentó a la vicepresidenta. Yo no la conocía. Le dije que no podía entrar en España" #ObjetivoÁbalos pic.twitter.com/BsmLGJm3Ub — El Objetivo (@ObjetivoLaSexta) January 26, 2020

No obstante, los pilotos tuvieron que descansar antes de ir a Estambul porque habían sobrepasado las horas e hicieron una escala pero, aunque cambió de avión, Delcy Rodríguez no tocó suelo español, ha recalcado Ábalos.

Hacer "una escala no es territorio español", ha dicho el ministro que ha indicado que "estuvo en el espacio que la policía considera que es frontera".

.@abalosmeco: "La vicepresidenta de Venezuela no tocó suelo español. Hizo escala, y eso no es entrar en territorio español" #ObjetivoÁbalos pic.twitter.com/KIRVWl54m9 — El Objetivo (@ObjetivoLaSexta) January 26, 2020

.@abalosmeco: "La policía habilitó un espacio para que estuviera la vicepresidenta de Venezuela mientras hacía escala. Yo ahí no intervine" #ObjetivoÁbalos pic.twitter.com/oietoYvBfA — El Objetivo (@ObjetivoLaSexta) January 26, 2020

Por eso, ha recalcado que no se han incumplido las normas de la UE sino que han "asegurado que se cumplieran; Podría haber habido algún riesgo y lo que hicimos fue asegurar que se cumpliera", ha señalado.