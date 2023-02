Las razones por las que Pedro Sánchez veta la visita de Núñez Feijóo a las tropas de Letonia: no reculará

Pedro Sánchez impide a Alberto Núñez Feijóo visitar las tropas españolas desplegadas en Letonia. En La Moncloa subrayan que "no hay precedentes" de desplazamientos de este tipo de un líder de la oposición. Margarita Robles dio su visto bueno al viaje, según fuentes del PP consultadas por COPE.

La Moncloa ha descartado cualquier marcha atrás en su veto a la petición de Alberto Núñez Feijóo de visitar a nuestras tropas. En el equipo presidencial son taxativos. No existen precedentes de un desplazamiento de esas características del jefe de la oposición. Y avisan: "Los viajes son del Gobierno, del Congreso o del Senado, ni siquiera una cuestión de Estado".

El entorno de Pedro Sánchez insiste en ir al choque. Si podía parecer que la política internacional había forzado una tregua con el líder del PP, al contrario. Estiman que Feijóo busca enredar y sumar una polémica absurda en el intento de marcar agenda. Según han trasladado a COPE fuentes populares, Margarita Robles "fue receptiva a la visita". A falta de cerrar unos últimos detalles, la ministra consultó a La Moncloa, que tachó el traslado de Feijóo de "contraproducente en año electoral".

"Es la primera vez que al jefe de la oposición no se le deja ir a expresar la solidaridad a las tropas españolas. El primer ministro letón estaba de acuerdo, la OTAN estaba de acuerdo y el que no estaba de acuerdo era el Gobierno de España", ha declarado Feijóo a los medios de comunicación en el Senado. Poco antes, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha justificado el rechazo a esa visita de Feijóo alegando que coincidía con un ejercicio "muy importante" de la OTAN, pero que tiene siempre "las puertas abiertas" para conocer cualquier unidad militar.

Ante el argumento de Moncloa acerca de que no hay precedentes de que haya ido un líder de la oposición a visitar a las tropas, fuentes de la dirección del PP han respondido que de lo que no hay precedentes es del "no" de Defensa. Además, las citadas fuentes han anticipado que pedirán aclaraciones a la ministra de Defensa en la sesión de control de este miércoles en el Senado, durante la interpelación sobre el envío de material bélico a Ucrania que ha registrado el Grupo Popular.