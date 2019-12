Las piruetas de Anabel Alonso para defender a Bardem y criticar a Almeida que causan risas en las redes

La actriz Anabel Alonso ha vuelto a convertirse en protagonista de las redes, esta vez por sus piruetas verbales para intentar defender lo indefendible: los insultos del también actor Javier Bardem hacia el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de los que el propio Bardem se ha retractado.

Pero Anabel Alonso, en lugar de criticar la falta de educación de su compañero de profesión, ha preferido dirigirse al alcalde de Madrid con este mensaje en su cuenta de Twitter.

Muy buen argumento contra el cambio climático. https://t.co/UwrBKC8xPi — Anabel Alonso Oficia (@AnabelAlonso_of) December 7, 2019

"Muy buen argumento contra el cambio climático", respondía Anabel Alonso a Martínez-Almeida cuando el alcalde trataba de defenderse de los insultos de Javier Bardem.

Los usuarios no han pasado por alto la falta de imparcialidad de Alonso, y le han respondido con fuertes críticas.

@AnabelAlonso_of está muy bien que recrimines a @AlmeidaPP_ que conteste al cambio climático de la misma forma que tú haces pero y los argumentos ¿#pacuando? pic.twitter.com/WOwDfwtr2q — El Amarga Progres (@AmargaProgres) December 7, 2019

Como siempre, la superioridad moral e intelectual la tenéis los progres ricos, sectarios y racistas.

Como mola������ — fco.magu (@MaguFco) December 7, 2019

En medio de esta huida hacia adelante, la actriz llegó incluso a perder los estribos y empezar a insultar a sus seguidores.

������Te acabas de retratar.

¿Así que gay es un insulto?

TontolHABA sí lo es. https://t.co/J6Xy1SjRaE — Anabel Alonso Oficia (@AnabelAlonso_of) December 7, 2019

Audio

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha respondido duramente en COPE al actor Javier Bardem, que lo insultó durante la lectura de un manifiesto de la Cumbre del Clima, en el que llamó "estúpido" al alcalde de la capital de España.

Martínez-Almeida ha pasado por los micrófonos de 'Fin de Semana', en los que ha respondido al actor: “Que alguien como Javier Bardem, con los principios y la ideología que tiene Javier Bardem, y la politización que hace, lo que a mí me anima es a seguir adelante”.

Almeida ha reiterado su compromiso con el medio ambiente, eso sí, sin caer en la trampa de la extrema izquierda: “Lo que no me puede pedir Javier Bardem es que comparta las recetas de su ideología trasnochada”.

El alcalde de Madrid se ha mostrado dolido por el perjuicio que supone para la ciudad los insultos de Bardem: “No me ofende por mí esta mala educación. Me ofende por la ciudad. Madrid ha hecho un esfuerzo extraordinario, la ciudad se ha comportado de manera admirable, somo un ejemplo para el mundo. Y me duele que el nombre de Madrid se vea empañado por uno que decide llamar estúpido a su alcalde”.