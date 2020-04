Las palabras de Manuel Castells que ponen en duda la utilidad de su ministerio

El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha garantizado este jueves que el curso se va a acabar "en los plazos establecidos" y ha urgido a las universidades a que pregunten a los estudiantes y definan cuanto antes un modelo de evaluación no presencial -exámenes en línea o evaluación continuada- para que puedan preparase con tiempo.

En su primera comparencia en la Moncloa desde que comenzó la emergencia sanitaria, Castells también ha reclamado a las universidades que mantengan un "diálogo permanente" con el alumnado y pide que, en un plazo de quince días, se les informe del modelo de evaluación final que decida cada centro.

Pero lo que más ha llamado la atención de sus palabras en la ponencia ha sido esta declaración: "Siempre hemos dicho que es un ministerio PARA las universidades, más que DE las universidades. Por la sencilla razón de que en nuestro país las universidades son autónomas y que las competencias de política universitaria están transferidas a las Comunidades autónomas” ha afirmado Manuel Castells.

La reacción de quienes han escuchado estas palabras no ha tardado en llegar. Las redes sociales se han llenado de mensajes preguntándose si de verdad sirve para algo el Ministerio de Universidades o es otro Ministerio más que no tiene una finalidad relevante y que su verdadera función ya la hacen las Comunidades autónomas. Manuel Castells ha sido lo más comentado y criticado en Twitter por confirmar que su ministerio no tiene a penas poder.

Castells ha a defendido que los alumnos "no pueden estar esperando hasta el último minuto" y por ello urge a los centros que aún no lo han hecho a que tomen una decisión lo antes posible sobre la celebración de los exámenes, como ya ha recomendado en las reuniones mantenidas con la Conferencia de Rectores (CRUE), la Conferencia General de Política Universitaria -donde están representadas las comunidades autónomas-, así como con los representantes del alumnado y con los sindicatos. Tras reiterar esta petición a las universidades, el ministro ha reiterado que "ningún estudiante" va a perder el curso por la pandemia, vamos a hacer todo lo posible", ha aseverado Castells.