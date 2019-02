Las otras fechas en las que los españoles han votado en unas generales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado esta mañana que se adelantarán las próximas elecciones generales hasta el 28 de abril durante una declaración institucional en Moncloa, en la que ha reconocido la derrota de no poder aprobar los presupuestos y ha realizado una defensa de su gestión al frente del Gobierno.

El día elegido aboca a los españoles a una experiencia inédita, la de estar llamados a votar para todas las grandes citas electorales en menos de un mes. Todos los líderes y portavoces políticos se han apresurado a subrayar que están preparados para la convocatoria, pero en el Gobierno y el PSOE esperan que la decisión de adelantar a abril pille con el pie cambiado a las demás formaciones, que estaban centradas en los comicios de mayo.

Pero, ¿son las primeras elecciones generales que se celebrarán en abril? Repasamos todas las ocasiones en las que los españoles han acudido a las urnas desde 1977, año en que se convocaron los primeros comicios generales. Concretamente un miércoles 15 de julio, las únicas sin un presidente previo que las convocara. Tan sólo dos años después, un jueves 1 de marzo de 1979 cuando Adolfo Suárez adelantó los comicios, una estrategia política que salió bien parada porque terminó con 3 escaños más que en la legislatura anterior. Ya en 1982, fue Leopoldo Calvo-Sotelo el que acortó el período hasta las urnas convocando elecciones para un jueves 28 de octubre de 1982, más de un año después de la dimisión de Suárez.

Ya en 1986, Felipe González adelantó los cuatro comicios en los que participó como presidente, el primero un domingo 22 de junio (el primer domingo electoral), en 1989 fue un domingo 29 de octubre, el tercero también un domingo 6 de junio de 1993, y finalizando por su último adelanto electoral el 3 de marzo.

Una vez llegó José María Aznar a la presidencia, al no adelantar ninguno de los comicios las fechas son bastante similar, quedando una para un 12 de marzo de 2000 y el 14 de marzo de 2004. José Luis Rodríguez Zapatero no adelantó los primeros comicios, que tuvieron lugar un 9 de marzo de 2008, pero sí lo hizo en su segunda legislatura, lastrado por la crisis económica, terminó por fijar el 20 de noviembre de 2011 como día para las urnas.

Mariano Rajoy, por su parte, no adelantó elecciones generales el 20 de diciembre de 2015 pero, al no poder alcanzar los acuerdos necesarios y no presentarse como candidato a la investidura, el Rey Felipe VI convocó de nuevo comicios para el 26 de junio de 2016. Pasando por una moción de censura el pasado mayo, Pedro Sánchez se ha convertido este viernes en el quinto presidente que adelanta elecciones, ninguno de ellos, curiosamente, del Partido Popular.