Las frases del juicio del 'procés'

El primer día del juicio contra los doce líderes independentistas catalanes acusados de organizar el 1-O se presentaron los argumentos de las defensas

- "La causa atenta contra el derecho a protestar y contra la disidencia política". Andreu Van Den Eynde, abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva.

- "Hay una campaña de criminalización pública constante. Se ha descabezado al independentismo; se les compara con terroristas, nazis". Andreu Van Den Eynde.

- Este juicio "es una derrota colectiva de la sociedad española". Benet Salellas, abogado de Jordi Cuixart.

- "Hagan de jueces y no de salvadores de la patria". Jordi Pina, abogado de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sánchez.

- "Rebelión es lo que dice la sentencia del 23F y la Operación Galaxia. Y eso no ha ocurrido en Cataluña". Mariano Bergés, abogado de Dolorss Bassa.

- "Creo que sería bueno para este procedimiento escuchar lo que nos puede aclarar el rey de España (...) No quiero importunar a su majestad, válgame Dios, no es mi propósito". Jordi Pina.

- "Este es un juicio penal, nada más y nada menos, como el de una estafa, como el de una alcoholemia". Xavier Melero, abogado de Joaquim Forn.

Segunda jornada

El fiscal Javier Zaragoza

- "Nadie es o ha sido perseguido por sus ideas"

- "Es un juicio en defensa de la democracia española, en defensa del orden constitucional que consagró la Constitución de 1978"

- "A nadie debe extrañarle que la Justicia penal reaccione"

El fiscal Fidel Cadena

-"No hay una soberanía del pueblo catalán, hay una soberanía del pueblo español. No pueden unos pocos decidir sobre lo que es de todos. Segovia no es solo de los segovianos ni Zaragoza solo de los zaragozanos".

- Esta causa no enjuicia la ideología independentista, sino "un plan minucioso, orquestado y pluriconvergente" para cometer un delito de rebelión.

Tercera jornada

El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras

- "En estos momentos me considero un preso político. Estoy convencido de que se me acusa por mis ideas y no por mis hechos".

- "Votar no es un delito, impedirlo por la fuerza, sí".

- "Nadie puede tener duda alguna sobre el hecho de que siempre hemos rechazado la violencia, cualquier forma de violencia. (...) "Nunca, nunca, nunca, nunca"

- "Amo a España y a las gentes de España y la lengua y la cultura española.

- "Asumí ir a la cárcel y que a lo mejor tenía que pasar un año y medio sin poder hablar".

- "Es evidente que esto no se resuelve poniendo a la gente en la cárcel" .

- "Nuestras propuestas de encontrar una solución política sigue absolutamente vigente".

- "Antes que demócratas somos buenas personas"

- Sobre el derecho de autodeterminación: "Siempre lo hemos intentado y lo seguiremos intentando sea cual sea el resultado de este proceso".

- "Es un placer hablar en castellano porque me da la oportunidad de dirigirme a la ciudadanía española tras un año de silencio forzado".

El exconseller de Interior Joaquim Forn

- "Yo políticamente estaba de acuerdo con el referéndum, pero como conseller no utilicé recursos del departamento de Interior (para organizarlo) y dije a los Mossos: 'Ustedes lo que tienen que hacer es cumplir las funciones de policía judicial y dar cumplimiento a las instrucciones de la Fiscalía y del TSJC".

- "Le dije (a Carles Puigdemont, tras ser nombrado conseller de Interior dos meses antes del 1-O) que entendía que los Mossos tenían que cumplir las órdenes y él me dijo que lo entendía y que no me preocupara".

- "(La DUI) era una declaración política...No se publicó ni en el Diario Oficial de la Generalitat ni en el Boletín Oficial del Parlament. No se comunicó a nadie. No se llamó ni al Gobierno ni a ninguna cancillería".

- "Había dos posibilidades: que se avanzaran las elecciones o, si se iba al escenario de la declaración de independencia, se aplicaba el 155 y estábamos cesados. No había tercera opción".

- "Se apuró hasta el último momento (antes de aprobar la DUI) para buscar la posibilidad de dialogar. Había mediadores, como el lehendakari Urkullu, que intentaban mediar para encontrar una salida política, que es lo que buscábamos".