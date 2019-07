Las claves del nuevo encuentro entre PSOE y ERC

Las negociaciones entre el PSOE y Podemos para conformar una mayoría estable mediante un gobierno de cooperación continúan estancadas. En este contexto se producirá una nueva reunión entre el PSOE y el ERC este martes a las cinco de la tarde en el Congreso de los Diputados. Según fuentes socialistas, el encuentro será entre la Vicesecretaria General, Adriana Lastra y el portavoz de la fuerza independentista catalana, Gabriel Rufián. ¿Qué se puede esperar de la reunión?

¿Investidura a cambio de liberación de los presos?

No es ningún secreto que ERC tiene la intención de abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez. Así lo ha comunicado en estos meses, tras las elecciones del 28-A, el portavoz de los independentistas republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián. Hasta hace unas semanas, JxCat, el partido de Puigdemont, también había mostrado su intención de no bloquear un gobierno liderado por los socialistas. Todo ello a cambio de iniciar un proceso de diálogo que permitiera desbloquear el conflicto catalán, cuando se está a la espera de la sentencia del 'procés' y unas posibles elecciones catalanas, que previsiblemente se convocarán tras la decisión del Tribunal Supremo. Ante tal panorama, ERC prefiere afrontarlo con un inquilino socialista en Moncloa en lugar de jugarse en otoño una repetición electoral, cuyo resultado podría ser incierto.

Ante la negativa de las tres derechas de abstenerse en la investidura de la próxima semana, la abstención de los diputados de ERC se antoja esencial, siempre y cuando el PSOE llegue a un acuerdo de gobierno con Unidas Podemos. Ya lo eran en el pasado mandato, cuando la negativa del partido independista a apoyar los PGE de 2019 obligó a Sánchez a disolver las Cortes y convocar elecciones.

Ahora ERC, al igual que hiciera en la moción de censura que aupó a Sánchez a La Moncloa, está dispuesto a no vetar un gobierno socialista, pero les advierte que a cambio el PSOE no puede “repetir los errores del pasado” como abandonar la mesa de diálogo por la crisis del relator: “Fueron ellos los que se levantaron y dejaron de hablar con nosotros. Y por eso no aprobamos los Presupuestos. No se puede volver a eso”. Según los republicanos, las exigencias que imponen a Sánchez son asumibles por los socialistas. Diálogo para desbloquear el proceso. La liberación de los políticos presos formaría parte de este diálogo.

¿ERC exige un Gobierno de coalición con Podemos?

Si bien es cierto que ERC considera que el socio preferente de los socialistas debe ser la formación de Pablo Iglesias, no ven imprescindible la entrada de los morados en el Ejecutivo. De hecho, han optado por lavarse las manos. Es un asunto que deben resolver Sánchez e Iglesias. En cualquier caso, Rufián ya expresó que “Podemos no está legitimado para pedir ministerios.”