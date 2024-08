La L31 de la EMT vuelve a su recorrido original a partir del próximo martes entre el Palacio de Congresos y Fontanelles

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) modifica el recorrido de la línea L31 a partir del próximo martes, que volverá a su recorrido original debido a que circulará por la autopista Ma-19 entre el Palacio de Congresos y la zona de les Fontanelles.

En nota de prensa, el Ayuntamiento de Palma ha trasladado este viernes que el objetivo es garantizar el cumplimiento de los horarios al retomar su itinerario, que había sufrido cambios en 2020 con motivo de la pandemia de la COVID.

Así, la L31 mantendrá su frecuencia de paso de 60 minutos y el trayecto que hacía pasará a ser cubierto por los autobuses de las líneas L32 y L35.

En sentido Sant Jordi, la L31 dejará de pasar por las paradas de 1043 (Darwin-C. Rossell), 470 (Sant Joan de Déu), 1009 (es Carnatge), 471 (camí de Can Pastilla), 473 (Cala Estancia) y 475 (Racó de Can Ripoll).

En sentido Sindicat, ya no pasará por la 434 (Racó de Can Ripoll), 435 (Cala Estancia), 437 (camí de Can Pastilla), 438 (es Carnatge), 1045 (Sant Joan de Déu) y 1046 (Darwin-C. Rossell).