Keiko Fujimori promete un gobierno con un primer ministro no fujimorista si gana las elecciones

La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori (Fuerza Popular) ha prometido que si gana la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 6 de junio confeccionará un gobierno plural, con ministros de varios partidos políticos, y ha asegurado incluso que su primer ministro no será fujimorista.

"Puedo decir que el perfil que se buscaría para un premier sería alguien no fujimorista, con trayectoria, capacidad técnica, una persona convocante, dialogante y que genere espacios", ha afirmado Fujimori en una entrevista.

"Buscamos convocar a técnicos, a diferentes políticos. Soy consciente de que la convocatoria tendrá que ser muy abierta y de colores partidarios de diferentes grupos políticos y que tengan el consenso del Congreso", ha añadido la candidata de extrema derecha.

Mientras, su rival y favorito en las encuestas, Pedro Castillo (Perú Libre), ha planteado la necesidad de impulsar la redacción de una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente.

"No voy a ser desobediente de mi pueblo. Si el pueblo dice referéndum, referéndum será. Y si es para gestar una Asamblea Constituyente para una Constitución, la tendrán. Si dicen que no, no se tratará", ha explicado.

Mientras, el presidente saliente de Ecuador, Lenín Moreno, ha criticado a Castillo y ha señalado a Perú como uno de los países que le "preocupa". "El candidato Pedro Castillo se ha declarado abiertamente proVenezuela, admirador de (Hugo) Chávez, admirador de las dictaduras, y eso es preocupante", ha señalado.

Castillo encabeza la intención de voto de cara a la segunda vuelta de las elecciones con más del 35 por ciento de apoyo, muy por delante del 20 por ciento que pronostican para Fujimori.