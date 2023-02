JxCat cierra filas con Borràs ante un juicio que cree que "no será justo"

El vicepresidente y portavoz de JxCat, Josep Rius, ha cerrado filas este jueves con la presidenta de su partido, Laura Borràs, ante el juicio que mañana empezará en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y que "no será justo".

En declaraciones desde el Parlament, Rius ha expresado su "apoyo" a Borràs, para quien la Fiscalía pide 6 años de cárcel y 21 de inhabilitación por adjudicar presuntamente a dedo a un amigo 18 contratos menores en la Institució de les Lletres Catalanes.

Para Rius, se trata de "un caso claro de persecución política", ya que "si Laura Borràs no fuese independentista, no habría este caso y mañana no habría este juicio".

Rius ha dado por hecho que Borràs, presidenta suspendida del Parlament, "no tendrá un juicio justo", ya que el tribunal que la juzgará estará "presidido por un magistrado que ha sido apartado de otras causas por haber sido abiertamente hostil al independentismo", en alusión a Jesús María Barrientos.

JxCat reclama "una sentencia absolutoria" para Borràs, para quien también pide que "se respete la presunción de inocencia".

Sobre la ausencia de representantes del Govern, ERC y la CUP en la concentración de apoyo a Borràs convocada para mañana a las puertas del TSJC, se ha limitado a remarcar que en JxCat han sido "muy solidarios con todos los casos que ha habido de persecución política", por lo que "cada uno actúe según su conciencia".

Por parte de JxCat, sí acudirá una representación de su dirección y de su grupo parlamentario, según ha confirmado Rius, que no ha querido comentar el hecho de que la defensa de Isaías H., el informático amigo de Borràs y beneficiario de los contratos presuntamente adjudicados a dedo, negocie con la Fiscalía una rebaja de condena que le libre de entrar en prisión a cambio de delatarla.