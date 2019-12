Juzgan al vicepresidente de Junta Castilla y León por amenazar a un militante

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y líder de Ciudadanos en la Comunidad, Francisco Igea, ha asegurado este lunes no recordar que amenazase a un militante de su partido, a la vez que ha admitido que habló con él en tono "elevado" y le dijo que no iba a tolerar que se metieran con su familia.

Así lo ha manifestado Igea en el Juzgado de Instrucción Número 5 de Valladolid, donde se ha desarrollado el juicio por un delito leve de amenazas, tras la denuncia que interpuso contra él un afiliado de Cs, quien reclama a Igea el pago de una multa de 3.600 euros, tres meses a razón de veinte euros al día. "La próxima vez que hables de mi familia te reviento la cabeza", ha sostenido el denunciante durante la vista oral que le espetó Igea, al que ha acusado también de haberle dicho que, si volvía a salir algo relativo a su familia, le destrozaba a él y al partido porque tenía documentos para hacerlo.

El vicepresidente de la Junta ha explicado que el día de los hechos, el pasado 8 de marzo, estaba "muy enfadado" porque habían aparecido tuits que hablaban de parte de su familia y acusaciones de connivencia. Se encontró entonces en la calle con el militante Francisco de Borja Collantes, quien se encontraba con otra persona y al que Igea consideraba autor de ese tuit bajo el perfil "palmerovalladolid".

Le manifestó que no iba a tolerar que mencionaran a su familia de ninguna manera y que tampoco toleraría que se hiciesen trampas, que alguien intentase torcer la voluntad de los militantes -se estaban celebrando primarias.

El denunciante, que aseguró que no había escrito esos mensajes en redes sociales, y el actual vicepresidente de la Junta de Castilla y León estuvieron unos diez minutos hablando, ha manifestado Igea, quien, preguntado por la letrada del denunciante sobre si le dijo que le iba a reventar la cabeza, ha explicado que no recordaba haberse expresado así. "No tolero que os metáis con mi familia, dejad a mi familia" de una vez, ha dicho Igea que manifestó al militante, antes de admitir que estuvo "desagradable" y de haber reconocido que es una persona de carácter y que pudo hablar en tono elevado.

Después de hablar en la calle con Collantes en torno al mediodía de aquel viernes 8 de marzo, se marcharon tranquilamente, ha asegurado Igea -el militante planteó la denuncia al lunes siguiente por la mañana, 11 de marzo. Ese mismo día 11 de marzo ya se conoció que el actual vicepresidente de la Junta había impugnado el resultado de esas primarias, ante la existencia de 81 votos que parecían irregulares, lo que paralizó la proclamación de la otra candidata, Silvia Clemente, y finalmente supuso la victoria de Igea. A preguntas de su abogado, Igea ha explicado que el artículo 12 del Estatuto de su partido considera falta muy grave amenazar a otro militante y puede acarrear incluso la expulsión del partido.

El denunciante, cuya versión sobre las amenazas ha ratificado un testigo, ha explicado que, cuando ocurrieron los hechos, llevaba las redes sociales en la provincia, ha negado que se ocupase del equipo de Silvia Clemente y ha subrayado que, cuando Igea le reprochó que se hablara de su familia en Twitter ,le juró que él no había sido. "¿Se creyó que le iba a reventar la cabeza?", ha preguntado el letrado de Igea al denunciante, quien ha respondido que hubo un minuto que sí lo pensó y que después ya no y hablaron más tranquilos, "tampoco como amigos". El denunciante ha dicho que no planteó denuncia hasta el lunes porque el fin de semana estuvo con su hija y ha expresado que lo iba a denunciar ganase quien ganase las primarias.