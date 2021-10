Junta lanza una campaña para concienciar sobre los perjuicios de la venta ilegal y el robo para el comercio

La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades ha puesto en marcha una campaña de sensibilización para concienciar a la población andaluza sobre las ventajas del consumo legal como generador de desarrollo de la economía local y del empleo. Con el eslogan 'El comercio ilegal sale caro, compra legal.Defiende tu comercio', esta iniciativa se difundirá a través de medios de comunicación y redes sociales.

El spot expone los perjuicios que genera la compraventa de productos falsificados y robados, con pérdidas de empleo, quiebra de negocios y proyectos empresariales, menoscabo para el sector cultural y riesgos para la salud. Además, según un comunicado, remarca que las prácticas ilícitas en la actividad comercial afectan a todos: a comerciantes, que pagan impuestos; a trabajadores, que pierden sus empleos; a personas vulnerables, que son explotadas por mafias; y a comerciantes, que pierden sus derechos y ponen en riesgo su salud y la de los suyos.

Asimismo, la campaña pretende dignificar y destacar el trabajo de los comerciantes andaluces, así como promover un cambio de creencias sobre este tipo de conductas que favorecen, sobre todo, a las mafias y organizaciones criminales. Para consultar el sport es posible descargarlo en la siguiente dirección: https://ydray.com/get/l/Oc16345522512099/idJTjNl7PGE.

Esta campaña es una de las acciones impulsadas desde la Mesa por el Comercio Seguro, un instrumento que impulsó la Consejería de Transformación Económica el pasado año con el objetivo de combatir los delitos de seguridad en el sector del comercio y la actividad ilegal que genera competencia desleal y pérdidas millonarias a su tejido empresarial.

Esta mesa se constituyó junto a la Delegación del Gobierno en Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), los sindicatos más representativos en la región (CCOO y UGT) y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). Con su creación, la comunidad se ha convertido en la primera región que pone en marcha esta medida con el fin de trabajar de forma coordinada para combatir delitos como el hurto multirreincidente, el intrusismo o la venta ilegal de productos falsificados.

Además de esta acción de sensibilización, la Mesa por el Comercio Seguro está trabajando en otra serie de actuaciones con las que se pretende combatir la comisión de hurtos, la venta ilegal y las agresiones a los trabajadores de los establecimientos objeto de estas prácticas. Así, la Junta, en colaboración con los ayuntamientos andaluces, formará a las plantillas de la Policía Local a través de una serie de jornadas que se celebrarán a finales de año y que serán impartidas a través de la Escuela de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (Iespa), dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior.

Estas jornadas versarán sobre comercio e incluirán una ponencia de comercio seguro. Con esta medida, se busca que los agentes documenten de forma más amplia los atestados por delitos de hurto, dejando constancia de la gravedad, profesionalidad, frecuencia y habitualidad de la conducta delictiva. Se pretende que, con este trabajo previo, los fiscales puedan solicitar órdenes de alejamientos, bien como medida cautelar o bien como pena en los escritos de acusación como vía para actuar de forma más contundente.

Por otro lado, el Ejecutivo autonómico ha confeccionado un documento compilatorio de buenas prácticas de protección a trabajadores de comercios afectados por la comisión de hurtos y agresiones. La finalidad es que actúe como una guía que pueda ser tenida en cuenta en la negociación de los convenios colectivos y con la que se persigue dar una mayor cobertura a los empleados que han de enfrentarse a esta clase de conductas delictivas.

PÉRDIDAS SUPERIORES A 5.645 MILLONES

El hurto reincidente en comercios en el territorio nacional supone pérdidas cercanas a los 3.645 millones de euros tanto por las mermas (2.542 millones), como por el coste en inversión en seguridad (1.103 millones), lo que representa 78 euros por persona al año en todo el país, según un estudio realizado por Crime&tech con el apoyo de Checkpoint Systems.

Por otro lado, la venta de productos falsificados genera pérdidas de más de 2.000 millones de euros anuales a los comerciantes y las industrias del país, perjudicando directamente al comercio de proximidad. Además, esta práctica ilegal también afecta a las haciendas municipales, ya que no aporta ingresos por los derechos de ocupación de la vía pública, no tiene obligaciones tributarias y no abona licencias de actividad.

MÁS DE DIEZ MILLONES EN AYUDAS PARA ANTES DE FINAL DE AÑO

La Consejería de Transformación Económica lanzará antes de que finalice este ejercicio un paquete de más de diez millones de euros a través de diferentes líneas de ayudas para favorecer la competitividad, modernización y transformación digital del pequeño comercio. La previsión es poder abrir Nota de prensa Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades 3 próximamente una convocatoria para conceder incentivos por valor de dos millones de euros destinados a los ayuntamientos para que promuevan en sus respectivos municipios la modernización y promoción del comercio minorista.

A este programa se sumará también, en los próximos meses, la línea de más de cinco millones de euros para promover la modernización, digitalización y relevo generacional en las pymes comerciales. De igual modo, para el mes de diciembre el Ejecutivo autonómico activará otra convocatoria de ayudas en especie dotada con tres millones de euros con el fin de fomentar el uso de herramientas digitales, que tendrá su aplicación en el ámbito comercial. Esta inyección de recursos públicos se completa con la convocatoria abierta en el mes de agosto para impulsar el asociacionismo comercial.

Al margen de estas medidas de apoyo financiero, la Junta también ha desarrollado otras medidas de apoyo como la creación de la aplicación para móvil ACÁ, que conecta mediante geolocalización la oferta comercial de una determinada zona con las necesidades de los usuarios y que actúa como un gran escaparate virtual. Asimismo, se encuentra en marcha una plataforma de simplificación de trámites del comercio y la artesanía de Andalucía, un instrumento virtual que está facilitando las gestiones administrativas o la información que precisen conocer las empresas relacionadas con su actividad.