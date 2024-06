Un juez investiga a una exministra del PP y candidata al 9J a raíz de una querella por presunta administración desleal

El Juzgado de Instrucción Número 14 de Madrid investiga a la exministra de Educación, eurodiputada del PP y candidata a las elecciones europeas del domingo Pilar del Castillo tras admitir una querella presentada por un antiguo socio de ella por presuntos delitos de administración desleal, denuncia falsa y organización criminal.

Según ha publicado 'eldiario.es' y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, el juez investiga si la exdirectora del Centro Investigaciones Sociológicas (CIS) y varios de sus socios conspiraron y denunciaron falsamente a otro empresario.

El citado medio señala que el instructor citó a declarar a Del Castillo como investigada el pasado 28 de mayo, pero el interrogatorio no se celebró porque no fue localizada. Las fuentes consultadas por esta agencia de noticias apuntan que, de momento, el juzgado no ha fijado una nueva fecha para tomarle declaración.

Esta diligencia tiene lugar después de que --en un principio-- el juzgado inadmitiera a trámite la querella, al entender que no había indicios de delitos, y la Audiencia Provincial de Madrid ordenara investigar los hechos, al considerar que no se podía descartar que no hubiesen delitos.