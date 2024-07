El juez del caso Koldo imputa a dos altos cargos del Ministerio de Transportes

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado imputar a dos altos cargos del Ministerio de Transportes en el caso Koldo, en el que investiga la adjudicación de una serie de contratos de mascarillas en plena pandemia y que afecta a Koldo García, exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos.



En el auto fechado este lunes, al que ha tenido acceso EFE, el magistrado cita a declarar el próximo 9 de septiembre al subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, y el 11 al director general de Gestión de Personas de Adif, Michaux Miranda, ambos en calidad de investigados.



Un día antes que Miranda, el 10 de septiembre, deberá acudir al juzgado como imputado el ex secretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares, que fue cesado tras el estallido de la causa.



Con estas y otras citaciones, como la que emplaza el 12 de septiembre al consejero delegado (CEO) de Globalia Javier Hidalgo como testigo, el juez Moreno reactiva la investigación del caso Koldo después de que el Supremo ratificase su competencia.



La semana pasada el alto tribunal confirmó que es el magistrado de la Audiencia Nacional quien debe seguir al frente de esta investigación y no la Fiscalía Europea, que reclamaba la causa al considerar que algunos contratos comprometieron fondos comunitarios.



Tras esta decisión, el magistrado ha acordado para el mes de septiembre una batería de declaraciones a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó la imputación de los altos cargos después de que un informe de la Guardia Civil destacase el papel que presuntamente habrían jugado en la trama.



De dicho informe, la Fiscalía interpreta que los tres nuevos investigados ejercieron "ciertas presiones" sobre responsables que debían adjudicar contratos de mascarillas "sin ninguna opción de rebatir la decisión final de adjudicación" a la empresa Soluciones de Gestión, sobre la que pivota la investigación.



Dicha conducta podría ser constitutiva de un delito de tráfico de influencias, sostenía el fiscal, que mencionaba correos en los que el subsecretario de Transportes, Jesús Manuel Gómez, "parece ejercer como correa de transmisión entre la esfera próxima del ministro y los entes adjudicadores".



Después de las declaraciones de estos investigados, el 12 de septiembre será el turno del CEO de Globalia Javier Hidalgo, citado como testigo después de que un informe de la Agencia Tributaria enlazase el "rescate" de Air Europa con la actividad empresarial de Víctor de Aldama, investigado en la causa y quien ofreció al Ministerio de Transportes la compra de mascarillas.



Tras Hidalgo, el juez ha citado a nueve testigos más solicitados por la Fiscalía, entre los que figuran varios cargos de Transportes, Puertos del Estado y Adif en el momento en el que se adjudicaron los contratos bajo sospecha a la empresa Soluciones de Gestión.



El día 13 comparecerá el expresidente de Puertos del Estado Francisco Lobo, y dos jefas de departamento de dicho organismo; tres días después lo hará la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y otro alto cargo, y ya el 17 están citados dos directivos más de Adif.



Cerrarán la lista de testigos el ex director general de Organización e Inspección de Transportes y actual director general de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, Javier Sánchez Fuentefría, y Daniel Belmar, subdirector de la Secretaría de Estado de Seguridad.



El magistrado considera en su auto "pertinentes, útiles y necesarias" todas estas declaraciones "para el esclarecimiento de los hechos".