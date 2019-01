Jueces y fiscales no descartan nuevas protestas tras reunirse con Justicia

JUSTICIA PROTESTAS (Corrección)

Las asociaciones de jueces y fiscales califican de "decepcionante" la nueva reunión mantenida hoy con el Ministerio de Justicia y no descartan realizar nuevas movilizaciones al no recibir respuesta a sus reivindicaciones laborales y salariales.,Las conversaciones están en "punto muerto" y Justicia no plantea "ninguna novedad", explican las fuentes de las asociaciones consultadas por