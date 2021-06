Juan Carlos Campo asegura que los indultos no suponen "ningún olvido", sino "un perdón"

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha defendido este viernes los indultos aprobados por el Gobierno contra los nueve condenados por el procés ilegal del 1-O y ha recordado que no se trata de una medida que suponga "ningún olvido", sino más bien "un perdón". En este sentido, Campo ha evitado pronunciarse sobre los recursos presentados en el Tribunal Supremo por Vox y Ciudadanos contra la medida de gracia.

En declaraciones tras la reunión de la Conferencia Sectorial de Justicia, Campo ha asegurado que el Gobierno atenderá de manera inmediata los requerimientos que le haga el Tribunal Supremo sobre esos recursos y ha insistido en que prefiere no pronunciarse sobre las argumentaciones de los recurrentes.

Eso tendrá que resolverlo la sala tercera del Tribunal Supremo y "espero que, como siempre, sean decisiones absolutamente medidas, calibradas y ajustadas al derecho", ha comentado Juan Carlos Campo.

"El Gobierno se ha pronunciado" aprobando unos indultos que no suponen "ningún olvido", y por eso no hay una amnistía que "no está permitida", ha agregado.

Para el ministro, lo que se ha producido es "un perdón", que significa que "no se olvida lo que se ha hecho, pero nos damos una oportunidad" para tener "una sociedad mejor" en Cataluña y en el resto de España. EFE