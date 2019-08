Jóvenes solidarios, 1 de cada 10 hacen voluntariado

125.000 jóvenes hacen voluntariado en España, una actividad solo en uno de cada 10 casos llevan a cabo menores de edad. Siendo aún un adolescente Juan Forcaz empezó con su labor solidaria. Ahora tiene 18 años y sigue dedicando una parte de su tiempo a los demás.

Según explica a COPE su iniciación en estas actividades fue con 12 o 13 años y se la debe a sus padres aunque se sentía bien en ellas. Ahora con 18 no ha dudado en enrolarse como voluntario de la Fundación Vianorte-Laguna. Ha dedicado parte de sus vacaciones a trabajar en paliativos con personas en su mayoría en situación terminal.

“La mayoría son pacientes de cáncer y están en estado terminal, e impresionan mucho, me siguen impresionando y me impresionaban al principio tanto que el primer día pensé en no volver porque no sabía si iba a ser capaz de aguantarlo” explica Juan quien finalmente ha logrado hacerse con la situación aunque reconoce “duelen las separaciones porque ellos te cogen cariño y tú también a ellos”.

De su experiencia y de lo que ha visto desde que empezó el pasado julio destaca la capacidad de amor, la actitud y el cariño de muchas de las personas con las que acompaña en circunstancias muy difíciles.

Tanto le ha gustado lo que ha hecho, su labor de escucha y de acompañamiento en las sesiones de gimnasia y de ejercicios mentales que se plantea dedicarse una vez termine su carrera de psicología, de la que está a punto de empezar el segundo curso, al cuidado de personas en la última etapa de la vida.

Tras probar este verano no duda de que va a seguir en la medida en que se lo permitan sus estudios “sí, va a ser más complicado por la universidad pero me gustaría ir. Si no puedo una vez por semana, al menos una vez cada dos. Es que me ha ayudado mucho estar ahí y veo lo que ayudo yo también y entonces vale mucho la pena”.

Su labor de voluntariado está dentro del programa de la Obra Social La Caixa, y Juan va a tratar de convencer a muchos de sus compañeros. Para ejercer esa tarea hace falta seguir un curso previo de 4 horas centrado en cuidados paliativos. Él lo hizo el pasado febrero junto con otras 9 personas de su carrera pero solo Juan volvió este verano para ser, constata” el voluntario más joven de la unidad”.

Más de 120 personas trabajan como voluntarios en la Fundación Vianorte-Laguna. Son parte de los dos millones de españoles que se han propuesto poner su tiempo y sus ganas al servicio de los demás y lo han llevado a cabo contribuyendo así a un mundo mejor.