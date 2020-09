El duro calificativo con el que José María Carrascal define a Sánchez tras la ausencia del Rey en Barcelona

El columnista del diario ABC, José María Carrascal, ha hecho referencia a uno de los asuntos de actualidad que ha ocupado todas las portadas informativas en la última semana. Se trata de la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de iniciar la próxima semana los trámites para conceder el indulto a los condenados por el procés independentista de Cataluña.Un anuncio que realizó el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, durante una pregunta realizada en el Congreso por JuntsxCat.

A juicio del veterano periodista de ABC, este anuncio de “un mal chiste, pues aunque encubre la promesa de que los encarcelados podrán quedar en libertad, como piden sus seguidores, los trámites son largos y farragosos, con informes de la Fiscalía y del Tribunal Supremo, con decisión final del Rey”.

Anuncio de indultos en plena negociación de los PGE: "Chusco"

Curiosamente, la nueva del titular de Justicia coincide con las semanas decisivas para que el Ejecutivo lleve a buen puerto las negociaciones para sacar adelante en la Cámara Baja los Presupuestos Generales del Estado del año 2021 con el resto de fuerzas políticas que apoyaron la investidura de Sánchez, entre ellas ERC.

Una coincidencia que para José María Carrascal no lo es tal, ya que persigue, de manera nítida, el apoyo de los nacionalistas catalanes a las cuentas del próximo año, que pondría fin a los últimos presupuestos aprobados en 2018 por el Ministro de Economía del Gobierno de Rajoy, Cristóbal Montoro.

“Aunque lo más chusco es que esos nacionalistas rechazan el indulto, que no alcanzaría a los que huyeron, sólo a los presos que se hayan arrepentido y prometan no volver a hacerlo. Cuando ni se arrepienten ni proclaman otra cosa que no sea que volverán a hacerlo en cuanto tengan ocasión. Quieren la amnistía y, si nos descuidamos, que les pidamos perdón por haberles juzgado, ya que no consideran haber delinquido y, por tanto, no merecen ser juzgados ni condenados. Lo quieren todo. Gratis”, comenta en la columna de ABC Carrascal.

La ausencia del Rey en el acto de los jueces, "más grave que los indultos"

Pero no solo ha hecho referencia el veterano corresponsal y presentador televisivo a los indultos, sino que también ha valorado la polémica e inesperada ausencia del Rey de España en la entrega de despachos de los nueves juecesque tuvo lugar este viernes en Barcelona. Para Carrascal, este hecho es más grave de lo que parece. Tanto es así que considera que es más preocupante aún que los indultos a los independentistas.

“Que el Rey no asista a la alternativa de la última promoción de jueces, tercer poder del Estado, según es tradicional, necesita una mayor y mejor explicación. Un primer rumor lo atribuyó a que podía coincidir con la condena de Torra por haber violado la ley electoral con publicidad para su causa en los balcones de su palacio presidencial, con los consiguientes disturbios y peligros para su seguridad. Hasta que se dieron cuenta de que eso sería tanto como admitir que no podía asegurarse la seguridad del Jefe del Estado en la segunda ciudad del mismo. Así que dieron marcha atrás y han admitido, no reconocido, que la idea partió de Moncloa y la Zarzuela lo aceptó para no echar más leña al fuego. Pero el lance ha dejado claro dónde está cada uno, el Rey, en su puesto, aunque alerta como nunca. Sánchez, como capitán araña, en Bruselas; los jueces, cabreados, y los españoles, estupefactos. Estos van a batir cualquier récord”, reflexiona José María Carrascal en ABC.