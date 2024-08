José Ignacio García publica con Círculo Rojo 'Nocturna Córdoba', una antología "emocional y sensible"

José Ignacio García de la Cruz ha publicado en la editorial Círculo Rojo su obra 'Nocturna Córdoba', donde el mismo autor ha comentado que el lector va a encontrar una obra "muy artesanal". En este primer libro que ha escrito, se han aunado varios poemas de diversa temática, pero que en resumen "se pueden dividir en amor, desamor y temática varia" ya que hacerlo de una temática concreta lo hace "menos ameno y entretenido de leer".

En una nota de prensa, la Grupo Editorial ha detallado que el escritor lleva escribiendo desde su adolescencia, pero en 'Nocturna Córdoba' ha dejado sus primeros versos publicados. "He reflejado, sobretodo en la segunda parte del libro, la temática y mi forma particular de escribir que me han dicho algunos lectores que tengo, y a muchos de los poemas de la obra les tengo mucho cariño y aún recuerdo cómo disfrutaba haciéndolos", ha declarado.

'Nocturna Córdoba' es el primer libro de poesía que publica su autor. Se trata de una antología emocional y sensible. En sus páginas podemos contemplar diversos temas que el autor expresa de una forma "velada", aunque entre ellos destacan el análisis introspectivo de las emociones, los sentimientos, el amor, las relaciones humanas o el paso del tiempo. La obra, han detallado, "crea un marco y ambiente íntimo en la que muchos de estos temas se verán relacionados con lugares de esta ciudad patrimonio de la humanidad".