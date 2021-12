Javier Negre denuncia haber sido agredido en el Senado: "Está en juego la libertad de prensa"

Hace unas semanas, hablábamos en COPE de la actuación que se había perpetrado en la Cámara Baja contra la libertad de prensa. Los partidos del Gobierno de coalición —PSOE y Unidas Podemos— junto con los grupos parlamentarios de izquierdas y nacionalistas —ERC, PNV, EH Bildu, Junts, PDCat, Más País, CUP, Compromís, BNG y Nueva Canarias— suscribieron una petición con la que solicitaban a la secretaría general del Congreso de los Diputados que adoptara “medidas” contra los periodistas que, en su opinión, “generan un clima de tensión”.

Ayer, el director de 'EDA TV', Javier Negre, sufrió una doble agresión en los pasillos del Senado por parte, presuntamente, del fotógrafo oficial de La Moncloa y uno de los más íntimos colaboradores del líder del Ejecutivo, Borja Puig Bellacasa.

En relación con este capítulo de violencia en los pasillos del Senado, Javier Negre ha confesado con desazón a COPE que “España se está convirtiendo en un avispero para los periodistas que vamos contra el argumentario del Gobierno”, y ha defendido que, desde el medio de comunicación que él representa, “no dudan en seguir defendiendo una libertad de prensa” que el Gobierno “no entiende de ese modo”.

Al director de 'EDA TV', a pesar de estar acreditado como periodista en el Senado, la Secretaría de Estado de Comunicación no le permitió acceder a la sala de los Pasos Perdidos de la Cámara Alta. Ante esta circunstancia, Negre aguardó al término de la rueda de prensa de Pedro Sánchez para preguntarle, tal y como hacen habitualmente los periodistas al finalizar este tipo de comparecencias, para exponerle algunas cuestiones de interés público. En esta ocasión, el periodista intentaba conseguir una declaración del presidente del Gobierno por la obligatoriedad sobre el uso de las mascarillas en exteriores.

Negre ha aclarado que, al toparse con esta imposibilidad de acceder a la rueda de prensa del presidente, decidió esperar en los pasillos de la Cámara Alta para “formularle una serie de preguntas tal y como hacen otros compañeros” y que es habitual también “con otros líderes políticos” en el Congreso. Es entonces cuando, según el relato del director de 'EDA TV', “no me da tiempo a acabar mi cuestión dirigida a Sánchez cuando noto un empujón leve por detrás. En ese momento me vuelvo y es cuando a traición y sin mediar palabra una persona que, ahí no logro identificar, me propina un fuerte manotazo en el brazo mientras grababa la salida del presidente. Esta acción la vuelve a repetir, ante lo que me obliga a recoger nuevamente el móvil del suelo”.

“¿Ustedes se imaginan que hubiera sucedido si el fotógrafo oficial de Mariano Rajoy le pega dos golpes a un periodista acreditado de La Sexta o del diario Público?”, se ha preguntado Javier Negre. “Tendríamos a las asociaciones de la prensa rabiando y abriendo telediarios”, ha matizado. “Esto no es un juego de izquierdas o de derechas, lo que está en juego es la libertad de prensa”, ha remarcado.

Reacciones políticas ante esta agresión

Tanto los partidos políticos de centro-derecha así como algunos de sus líderes no han dudado en salir al paso para mostrar su condena y repulsa ante este tipo de agresiones. Este ha sido el caso del líder de los 'populares', Pablo Casado, quien ha querido dejar claro que “esta agresión a la libertad de prensa es intolerable”, exigiendo además “responsabilidades”.

Por su parte, el partido que preside Santiago Abascal ha denunciado a través de su cuenta en Twitter que “primero pretenden expulsar a los periodistas que preguntan sin filtros de las ruedas de prensa del Congreso y después mandan a sus matones para impedir que hagan su trabajo. Todo nuestro apoyo a los periodistas que no se someten al Gobierno”.

Primero pretenden expulsar a los periodistas que preguntan sin filtros de las ruedas de prensa del Congreso y después mandan a sus matones para impedir que hagan su trabajo.



También la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, ha publicado un mensaje en su perfil de Twitter: “Cualquier tipo de agresión o ataque a la libertad de prensa es una ofensa intolerable para nuestra democracia”, y no ha dudado en exigir al Gobierno que “debe dar explicaciones ya”.

Cualquier tipo de agresión o ataque a la libertad de prensa es una ofensa intolerable para nuestra democracia. Apoyo y solidaridad con @javiernegre10.

Todo mi apoyo y solidaridad con @javiernegre10.



