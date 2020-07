Irene Montero protagoniza el detalle más indignante de la "escena diseñada" de los aplausos para Sánchez

Los aplausos con los que Pedro Sánchez fue recibido el martes antes del Consejo de Ministros han generado muchos comentarios. La celebración del acuerdo económico europeo por parte de los miembros del Gobierno con tal efusividad ha sido motivo de opinión. En muchos casos, crítica.

Eso sí, hay un detalle de la escena de ovación hacia el presidente que ha pasado un tanto desapercibido y que protagoniza una de las ministras de Podemos: Irene Montero.

El detalle más indignante de Irene Montero

Si uno observa con atención la escena en la que Sánchez se acerca a los integrantes de su equipo entre el clamor popular, puede comprobar lo siguiente: la ministra de Igualdad es la única de los presentes en Moncloa que, en plena crisis del coronavirus, no lleva mascarilla.

Vídeo de recibimiento a Sánchez en Moncloa nada más aterrizar de Bruselas tras el #euco. Todos sus ministros le aplauden. pic.twitter.com/iqoEfMxKAY — Fernando H. Valls (@FernandoHValls) July 21, 2020

Algo que no habla precisamente en su favor (y que puede comprobarse, si se presta atención, a partir del segundo 17 del vídeo). No sólo por la recomendación bastante severa de llevarla en los espacios públicos cerrados, sino también por el hecho de que Montero tuvo el virus hace unos meses. Entonces, causó mucha indignación el hecho de que el vicepresidente segundoPablo Iglesias (que también ha sido visto sin mascarilla en algunos momentos) no guardase cuarentena por la enfermedad de su pareja.

Tampoco parece muy oportuno que los integrantes del Ejecutivo no respeten la distancia social de dos metros cuando Sánchez es rodeado por todos. Sin embargo, resulta más polémico el gesto de Montero, ya que la mascarilla es obligatoria prácticamente en la totalidad del país y no llevarla puede dar pie a una multa de 100 euros.

El recibimiento para Sánchez tras el acuerdo europeo

Pasillo de campeón y vítores. Ministros del Gobierno recibieron con desatado entusiasmo a Pedro Sánchez después de rubricarse en Bruselas el acuerdo para el fondo de recuperación por el coronavirus. El presidente del Gobierno permaneció durante cuatro días en la capital belga para alcanzar un pacto que finalmente ha llegado este martes de madrugada. Pese a que las condiciones no son las que esperaba España - recibirá 5.000 millones de euros menos de la propuesta inicial y tendrá que asumir condiciones para lograr los créditos - muchos consideran que la negociación de Sánchez ha desembocado en un buen acuerdo para España.

España recibirá unos 140.000 millones de euros del fondo de recuperación europeo, de los que 72.700 millones se darán en ayudas directas. Tras el pacto, La Moncloa publicó un vídeo llamativo en el que se ve cómo fue la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa. En las imágenes se aprecia cómo el presidente del Gobierno saluda a una persona que le espera en la puerta de entrada. “Buenos días. Enhorabuena”, le dice, ante lo que el jefe del Ejecutivo responde “gracias”. Cuando entra, todos los ministros le están esperando y lo reciben con un fuerte aplauso, que él responde también con palmas. Según OkDiario, el vídeo ha sido adelantado por Moncloa a La Sexta y sólo después han tenido acceso a él el resto de los medios.

Sánchez ha celebrado el histórico pacto, que ha calificado de “gran acuerdo para Europa y para España”, con el que se escribe una de las páginas “más brillantes de la historia de la Unión Europea”.

El escepticismo de Vicente Vallés ante los aplausos para Sánchez: "Ha sido una escena diseñada"

Horas después de que se produjese la ovación para Sánchez, Vicente Vallés quiso valorarla en el comentario editorial que acostumbra a incluir en sus informativos. Una vez explicado el acuerdo relativo a Bruselas, motivo de "la satisfacción que había hoy en Moncloa", el presentador dio paso a las imágenes de los aplausos para Sánchez.

Sánchez, recibido entre aplausos en Moncloa.



Una escena diseñada y grabada por los responsables de comunicación del presidente para que se emitiera en televisión.



Enorme Vicente Vallés. pic.twitter.com/9WWQV3OeeJ — Hugo Manchón (@hugomanchon) July 21, 2020

"Así han recibido los ministros a Pedro Sánchez. Ha sido una escena diseñada y grabada por los responsables de comunicación del presidente para que se emitiera en televisión y se difundiera a través de las redes sociales", comentó Vallés al mismo tiempo que los espectadores veían y escuchaban la aclamación del Gobierno para su jefe de filas.