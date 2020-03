Una consejera de la Generalitat aprovecha el estado de alarma para pedir dinero para los presos del procés

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña, Teresa Jordà, ha aprovechado este fin de semana la cuarentena en todo el país por el coronavirus para pedir donaciones y dinero para la fianza de los presos del procés. Lo ha hecho después de que la diputada de ERC en el Congreso de los Diputados, Marta Rosique, ya lo hiciera a través de su perfil personal de Twitter, donde pedía donaciones monetarias “por la libertad del país”.

Jordà no ha sido la única política independentista que se ha vuelto en viral estos días por apelar a la “solidaridad” con los presos independentistas en un momento de extrema delicadeza económica tras el confinamiento. Y es que miles de trabajadores y empresarios se encuentran confinados en sus casos sin poder llevar a cabo su actividad empresarial o las funciones de su puesto laborales, lo que muchos economistas auguran que tendrá graves consecuencias para la economía española.

“El coronavirus no detiene la represión y, por tanto, seguimos teniendo compañeros que siguen embargados por haber defendido el derecho a la autodeterminación y por haber defendido la independencia de los Países Catalanes”, explicaba en un vídeo en redes sociales Marta Rosique, diputada por Esquerra Republicana de Catalunya.

“¿Desde casa qué podemos hacer? De entrada, podemos llenas la Caja de la Solidaridad. Hagámoslo por ellos, hagámoslo por nosotros y por la libertad de nuestro país”. Un vídeo que está dirigido a promocionar una iniciativa llamada la Caja de la Solidaridad y que, a través de donaciones, paguen las fianzas de los presos del procés.

De igual forma se manifestaba en Twitter la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Teresa Jordà. “Vivimos momentos de extrema dificultad, estamos todos y todas confinados y no podemos hacerlo de otra manera, pero deben saber que también saldremos”, explicaba en un vídeo.

En aquests moments difícils no podem oblidar-nos dels companys que pateixen la repressió.

Enllaç per fer donacions�� https://t.co/bO1cZgxHLW o el número de Bizum�� 694 465 281



Omplim la Caixa de Solidaritat com vam omplir les urnes de vots ��!



Som-hi!✊ pic.twitter.com/3BhYFiCq2v