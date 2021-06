El independentismo desprecia los indultos e ignora la "concordia" de Pedro Sánchez

Mientras el Presidente del Gobierno defiende a capa y espada los indultos a los políticos presos por su implicación en el proceso secesionista de Cataluña, escudándose en que la medida de gracia se aplicará por el bienestar social y por la convivencia, los que serían los máximos beneficiados por esta medida parecen hacer oídos sordos a Moncloa

Al menos, eso dejan entrever tanto con sus actos, como con sus palabras, que lejos de respaldar la criticada benevolencia de Sánchez, la menosprecian constantemente.

Si la ausencia de arrepetimiento o de algún gesto que muestre unas supuestas buena sintenciones por parte de los líderes del independentismo catalán ya había levantado suficiente polémica, la actitud de los participantes en los actos de 1 de octubre de 2017 continúa echando más leña a un fuego que parece difícil que se apague, por mucho que desde Moncloa se defienda un diálogo con el que llegar a puntos en común entre unos y otros.

Para muestra, un botón, ya que el último desplante ha ocurrido esta misma mañana en un acto en el que Pedro Sánchez congregó a más de 300 personalidades de diferentes entidades y organizaciones catalanas en el Liceu de Barcelona para defender su proyecto de futuro para España, que pasa por los indultos a los políticos del procés.

Acto del que se han borrado tanto el presidente de la Generalitat, Père Aragonés, como otros líderes del independentismo, como la presidenta del Parlament, Laura Borràs, o el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, que fue especialmente crítico con Sánchez vía Twitter, declinando la invitación bajo el lema "Indultos sí. Propaganda no".

Presidente Pedro Sánchez,



Indults si. Propaganda no.



La propera vegada li agrairia que adrecés la carta al Vicepresident del Govern de Catalunya. Per cert no vindré.



Salutacions cordials. pic.twitter.com/Nc1RAPLzno