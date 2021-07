Incumplimiento de cuarentenas, mascarillas y reuniones con no convivientes: los errores en la quinta ola

Hace ya varias semanas que hemos observado un incremento de la incidencia acumulada, los contagios y de presión hospitalaria. La llegada del verano y el levantamiento de muchas medidas de contención, que combinado con la la relajación de muchos ciudadanos, han sido el germen que ha originado una quinta ola de la pandemia en nuestro país.

El periódico 20 Minutos ha hablado con Miguel Fernández, coordinador covid-19 en un centro de salud de Jaén, quien ha hablado de cinco errores que han provocado que todos los indicadores de la pandemia se hayan disparado de nuevo.

Levantamiento del uso de mascarilla en exteriores

En primer lugar, el experto se ha referido al levantamiento de la obligatoriedad del uso de mascarilla en espacios al aire libre. Desde el pasado 26 de junio, los españoles no están obligados a llevarla en espacios exteriores siempre que exista distancia de seguridad. "Ahora nos paramos por la calle con gente que no es de nuestro círculo y no nos solemos colocar la mascarilla", ha apuntado al periódico.

Por ello, se ha referido a la regla 'dos de tres', que consiste básicamente en cumplir dos de las tres condiciones: uso de mascarilla, que haya distancia y que se esté al aire libre. En el caso de que una de ellas no se cumpla, será necesario cumplir las otras dos. Solo de esta forma, a su juicio, se podrá contener la expansión del virus en exteriores.

Confianza en la vacunación

Desde que España comenzó a vacunar el pasado 27 de diciembre, los ciudadanos han puesto la campaña de vacunación como el único escudo contra el virus. Algo que, por desgracia, no es cierto y que cada vez gana más fuerza con la irrupción de nuevas variantes. "La variante delta tiene un poder de contagio mayor que la primera que conocimos y todavía está por ver si la vacuna es eficaz para combatirla", ha apuntado.

"Recordemos que la vacuna no nos salva de contagiarnos y se está viendo cómo la gente con la pauta completa está teniendo síntomas leves de la nueva variante delta", ha señalado. Por ello, ha pedido precaución, ya que el hecho de estar vacunados no significa ser completamente inmunes al virus.

Reuniones con no convivientes

Desde que comenzaron a relajarse las restricciones, han sido muchos ciudadanos los que han malinterpretado el levantamiento de medidas con la normalidad. Una premisa que no es del todo cierta. "Se ha venido observando un aumento de los contactos estrechos cuando alguien es positivo", ha señalado. Lo que significa que se han ampliado el número de reuniones y, con ello, el número de positivos cuando una persona se reúne con no convivientes.

Las cuarentenas, en el punto de mira

Se trata de uno de los problemas más graves que se han cometido durante la quinta ola. Con la llegada del verano y las vacaciones, son muchas personas que a pesar de estar en contacto estrecho con un positivo, optan por incumplir las cuarentenas. En el caso de ser negativo, optan por obviarla sin recordar que, en muchos casos, los síntomas no aparecen tras varios días. Esto ha llevado a que se hayan multiplicado los contagios.

Eventos y ocio nocturno

Eran una de las actividades que se ha mantenido cerradas durante muchos meses. Con su reapertura, especialmente entre los más jóvenes, los locales han abierto las puertas y en muchos casos se ha hecho sin prestar atención a las medidas. "No todos los locales son iguales, pero indudablemente los conciertos masivos y el ocio nocturno ha llevado a una sensación de inmunidad , de que la covid-19 ya no existe", ha lamentado el experto.