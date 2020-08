El incendiario mensaje de Rufián tras la imputación de Podemos por financiación irregular: "Serendipias"

El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha imputado a Podemos como persona jurídica en la causa que investiga la financiación del partido tras la denuncia presentada por el abogado despedido José Manuel Calvente por posible malversación y administración desleal, entre otros posibles delitos.

El magistrado tomó esta decisión después de escuchar a Calvente en sede judicial el pasado 29 de julio. También ha imputado a Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos y responsable de las campañas así como un estrecho colaborador de Pablo Iglesias, además de al tesorero y la gerente del partido, Daniel de Frutos y Rocío Esther Val, respectivamente.

Los delitos de malversación y administración desleal apuntados en el auto conllevan penas de prisión. En el caso de la malversación, este delito podría ser atribuido tanto a personas concretas de la dirección de Podemos como a la propia formación como persona jurídica.

LOS LATIGAZOS DE PODEMOS EN EL PASADO CONTRA EL PP

La imputación de Podemos y parte de su cúpula ha generado un tsunami en el mundo de la política. Sobre todo porque la formación morada, que siempre ha lucido orgulloso su ejemplaridad, ha arremetido duramente en el pasado contra el PP por sus casos de corrupción. El partido morado utilizó sus redes sociales para atacar a los populares de manera muy intensa, con mensajes como que “el partido que gobierna ha ganado elecciones haciendo trampas”, “el partido que gobierna está imputado por corrupción”, “y lo más extraño de todo: nadie del Gobierno ni del PP asume ninguna responsabilidad política” o “hay que echarlos”.

Podemos se defiende estas acusaciones y ataca al juez. El secretario de Sociedad Civil de Podemos y coportavoz de la Ejecutiva, Rafa Mayoral, ha denunciado una "utilización política" de la causa que investiga la financiación del partido y considera que el juez, que también ha imputado a la formación 'morada' como persona jurídica, está haciendo "cosas extrañas". "Ocurren cosas muy extrañas", ha censurado Raya Mayoral, quién considera que la declaración de Calvente no tiene "ni pies ni cabeza" y que sería motivo "de risa" si no fuera un procedimiento penal. Esta causa, según ha denunciado, afecta a "elementos básicos de la democracia" y avisa de que se trata de una maniobra para "disuadir" a la gente de que no haga política porque "los poderes fácticos van a ir a por ellos".

Pablo Echenique también vuelve a eludir a las cloacas del Estado y considera que todo se trata de una artimaña mediática para sacar del foco la salida de Don Juan Carlos de España. "Que salte el caso fake de la 'caja B de Podemos' justo unos días después de que Juan Carlos I huya de España hacia paradero desconocido con millones de euros de dinero negro obtenidos en turbios negocios que hizo como rey es, por supuesto, puritita casualidad", ha asegurado a través de un tuit.

LA DEFENSA DE RUFIÁN EN TWITTER

Gabriel Rufián (ERC) también sostiene esa teoría. En un polémico tuit, el dirigente independentista cree que todo se trata de una "serendipia veraniega". "Las portadas diarias sobre Podemos en plena fuga del emérito y los anuncios de empresas de seguridad y alarmas tras reportajes monográficos sobre okupas en la tele. Serendipias veraniegas del siglo XXI", ha escrito en su cuenta de Twitter.

Las portadas diarias sobre Podemos en plena fuga del emérito y los anuncios de empresas de seguridad y alarmas tras reportajes monográficos sobre okupas en la tele.



Algunos usuarios han reprochado a Rufián su defensa a Podemos. "Déjate de postureo y reconoce que ponéis la ideología por encima de la moral. Jamás votareis una moción en contra de este gobierno, aunque les coman los casos de corrupción", le ha respondido uno de ellos.