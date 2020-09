Inadmitida la querella del PSOE contra Macarena Olona (Vox) por injurias al Gobierno

El Tribunal Supremo ha inadmitido una querella del PSOE contra la diputada de Vox Macarena Olona por presuntas injurias, calumnias y coacciones graves contra el Gobierno por relacionar en una televisión el fallecimiento de ancianos por la pandemia del coronavirus COVID-19 con proyectos sobre la eutanasia.

Así lo acuerda en un auto en el que explica que no aprecia indicios de delito y manifiesta, al igual que el fiscal en su informe, que "es comprensible la queja de la parte querellante pero no cabe subsumir en la norma penal el exceso verbal con fines políticos en una entrevista sobre la gestión de la pandemia". No obstante, el Alto Tribunal añade que "sería deseable que las expresiones y los tonos en el debate público fueran más correctos".

Pero insiste en que "el exceso en estos contextos de análisis de un debate relevante de interés general no es suficiente para cubrir las expectativas del Derecho Penal". El PSOE reprodujo en su querella la parte de la entrevista a Macarena Olona que a su juicio era calumniosas y que recoge el auto del Supremo.

Según indica la querella Olona dijo: "Para mí personalmente la mayor tragedia que estamos viviendo son los más de ocho mil mayores que han fallecido en la residencias totalmente abandonados y desahuciados sin poder ingresar en las UCIs porque los han desahuciado si tenían más de 80 años". Y Macarena Olona añadió, según recoge el Supremo de la querella del PSOE: "Este Gobierno social-comunista quiso introducir en España la regulación de la eutanasia y por desgracia y por la evolución de los hechos lo ha aplicado de la manera más feroz".