Illa pide que el caso Tsunami no sea un "obstáculo" para la aprobación de la amnistía

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha pedido este viernes que la decisión del Tribunal Supremo para investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont por un delito de terrorismo en el caso de Tsunami Democràtic no sea un "obstáculo" para la aprobación de la ley de amnistía.

En declaraciones a los periodistas antes de una sesión de trabajo organizada en Terrassa por la patronal Cecot con representantes del PSC, Illa ha expresado su respeto "a todas las resoluciones judiciales", pero ha considerado que lo ocurrido durante el proceso independentista no puede calificarse de terrorismo.

"Lo que ocurrió en Cataluña en 2017 fue un gran error, lo hemos combatido nosotros políticamente, pero no creo que pueda recaer el calificativo de terrorismo sobre las actuaciones que vimos", ha indicado.

Asimismo, ha pedido que la decisión del Supremo "no influya ni condicione" la ley de amnistía: "Me gustaría que esto no fuera ningún obstáculo para que podamos seguir tramitando y aprobando una ley para la normalización política, social e institucional de Cataluña, que es pertinente y positiva para la sociedad catalana y española".