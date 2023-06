Iceta dice que Catalunya es la zona con más ecologistas pero la más subdesarrollada en renovables

Lamenta el rechazo a ampliar el Aeropuerto de Barcelona por "unos patos que no los podemos ni mover"

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha asegurado este viernes que Catalunya "es la zona de España con más ecologistas por metro cuadrado pero la más subdesarrollada en energías renovables".

Lo ha dicho este viernes en la clausura de la 34 Trobada Empresarial al Pirineu, que se celebra desde el jueves en La Seu d'Urgell (Lleida), y en la que también ha participado el jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot.

Ha puesto también como ejemplo la fallida ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat en la que "se ofrece por parte del Estado una inversión de 3.500 millones" y se rechaza.

"Pensaba que no lo vería nunca. Que alguien de Madrid viene y ofrece una inversión multimillonaria y se le dice que no porque tenemos unos patos que no los podemos ni mover", ha añadido.

Ha hecho hincapié en que "para que haya inversión debe haber más buena predisposición" por parte de las administraciones y la opinión pública catalana.

Además, ha lamentado que los Juegos Olímpicos de invierno en el Pirineo no se celebren y ha asegurado que vivió como un fracaso, en sus palabras, "ver que por discusiones y discrepancias" no se formulara el proyecto.

"EL PSOE ACEPTARÁ EL RESULTADO ELECTORAL"

Preguntado por las elecciones generales del próximo 23 de julio, el ministro ha asegurado que el PSOE "aceptará el resultado electoral sea cuál sea".

"Nunca negaremos la legitimidad a los gobiernos surgidos en las urnas, la democracia y la convivencia nos lo agradecerán", ha añadido.

Asimismo, sobre una posible suma entre el PP y Vox después de las elecciones, Iceta ha respondido que lo que espera es que los votantes "quieran la continuidad de un gobierno progresista".

MESA DE DIÁLOGO

Preguntado por la mesa de diálogo con la Generalitat, Iceta ha apuntado que se ha entendido como "la escenificación final de un proceso de negociación que no se produce en ese momento" y ha asegurado que ha habido mucho diálogo entre ambos gobiernos.

"Se han hecho muchas cosas, algunas que a mi me llenan de orgullo", ha asegurado, y ha puesto como ejemplo los indultos a los líderes del 1-O, algo que ha dicho que le costó votos pero que no se arrepiente.

Ha explicado que en ese momento eran necesarios para "restaurar la posibilidad de un diálogo" y que desde entonces se ha intentado que la relación entre las dos administraciones sea, en sus palabras, provechosa.