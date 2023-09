Hurtado (PSOE) pide a Bellido (PP) que "deje las barricadas de Madrid y se centre en Córdoba"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha pedido este jueves al alcalde de Córdoba, el popular José María Bellido, que "deje las barricadas de Madrid y se centre en Córdoba, donde se le acumulan los problemas sin resolver".

En este sentido y a través de una nota, Hurtado ha anunciado que no se sentará con Bellido, "para sus fotos pactistas, mientras siga utilizando la Alcaldía de Córdoba para hacer política de oposición a Pedro Sánchez, lugar que no le corresponde y para lo que no le han votado los cordobeses".

Para el portavoz socialista, el alcalde "no se ha enterado de que los cordobeses le han votado para que esté en el tajo de la ciudad, escuchando a los vecinos, atendiendo sus demandas y reivindicaciones, y dando soluciones a los problemas de Córdoba".

Hurtado entiende que a Bellido "no le gusta ponerse al difícil tajo que tiene, siendo Córdoba la segunda ciudad con mayor tasa de paro de todas las capitales españolas, con cinco de los barrios más pobres de España, con un alto nivel de contaminación, con alerta climática frecuente, y con un Ayuntamiento que no es capaz de echar a andar y que deriva en un permanente deterioro de los servicios municipales, teniendo como única respuesta la externalización y privatización de servicios públicos".

Eso ha llevado a Hurtado a tildar de "flojo" y "reticente" a Bellido "ante el trabajo de la ciudad", y ha asegurado que "le resulta más cómoda la política nacional del PP de frentismo contra el Gobierno legítimo de Pedro Sánchez", con lo que "parece que tiene más vocación de parlamentario que de alcalde de una ciudad que le viene grande".