Un hombre deambula por el metro de Valencia y por Mislata con un revólver

Agentes de la Policía Local de Mislata (Valencia) y de la Policía Nacional detuvieron anoche a un hombre que había accedido al metro de Valencia con un revólver en las manos y bajó en este municipio donde siguió deambulando por las calles con el arma.

Varios hombres consiguieron retener al sospechoso en la calle Tomás Sanz del municipio, hasta que llegaron las fuerzas de seguridad y procedieron a su detención.

El hombre fue detectado por los guardias de seguridad en la estación de metro de Benimaclet, donde cogió uno de los trenes de la línea del metro que une Valencia con el Aeropuerto de Manises, según han confirmado a EFE fuentes de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).

Los guardias de seguridad de FGV alertaron a la Policía e hicieron un seguimiento de su recorrido hasta que se apeó en la estación de Mislata y deambuló por el municipio.

Carmen, vecina de Mislata y testigo de los hechos, ha informado a EFE de que el hombre "estaba bebido y agresivo" y amenazaba a los viandantes, y fue retenido por varios hombres en el suelo, donde había una mochila con la pistola.

"No me asusté porque vi que estaba en el suelo todo lo que podía hacer daño", ha relatado la testigo, que ha señalado asimismo que los hombres estuvieron entreteniendo al sospechoso hasta que llegó la Policía que "no tardó nada en venir".

Según publica este viernes el diario Levante, el detenido ha sido trasladado a la comisaría de la Policía Nacional en Mislata, donde se están tramitando las diligencias previas a su pase a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Mislata, en funciones de guardia. EFE

