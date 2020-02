Herrera entrevista a Moreno Bonilla y 'felicita' a Susana Díaz el Día de Andalucía

Herrera ha entrevistado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, con motivo de la celebración del día de esta comunidad autónoma. Esta entrevista y el balance que el propio Herrera ha hecho del primer año de la coalición de PP y Ciudadanos en Andalucía han centrado la actualidad política de este viernes en COPE.

Herrera entrevista a Juanma Moreno

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' con motivo de la celebración del Día de Andalucía. En la entrevista, el presidente andaluz ha acusado a Pedro Sánchez de no responder a sus cartas e ignorar a Andalucía.

Una falta de relaciones con Andalucía que contrasta con las buenas relaciones que el Gobierno Podemos-PSOE mantiene con el Govern de Cataluña y el inhabilitado Quim Torra: "Los andaluces somos leales y nos sentimos profundamente orgullosos de sentirnos españoles. Pero la paciencia se acaba. Cuando uno se comporta de manera leal y lo único que recibe es desprecio, empezamos a cansarnos. Espero que Sánchez recapacite. Andalucía es mucha Andalucía. No me gustaría que tuviéramos que llegar a movilizaciones sociales para reclamar lo que es justo. Los andaluces no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie".

Herrera 'felicita' el Día de Andalucía a Susana Díaz

Además de la entrevista a Moreno Bonilla, con motivo del Día de Andalucía, Herrera ha querido hacer balance del primer año de gobierno de coalición del PP y Ciudadanos en la Junta de Andalucía. Un año en el que, según Herrera: "la inversión extranjera ha subido un 61%, mientras bajaba exactamente lo mismo en España. El PIB andaluz interanual ha subido un 2,1% bajando impuestos, es decir, lo cual demuestra que si se gestiona bien pueden bajar impuestos y crecer. Ha subido una décima más que en todo el país, ocho décimas más que la Unión Europea. Andalucía es la segunda comunidad que más exporta de España, la tercera con más afiliados a la Seguridad Social, que después de un año malo para el empleo en general, el empleo ha sido razonablemente bueno para los andaluces. El trabajo crecía un 1,8 en nuestro país y en Andalucía un 2,1. La tasa de crecimiento de las sociedades mercantiles ha triplicado la media nacional, el tejido empresarial ha crecido "por cima" de la media nacional".

Además, el comunicador ha recordado las dificultades que la expresidenta de la Junta, Susana Díaz, tuvo para aceptar su derrota electoral.

Josep Maria Jové, imputado por cuatro delitos

El considerado como la mano derecha de Oriol Junqueras y uno de los representantes del independentismo en la mesa de negociación con el Gobierno de Sánchez y Podemos, ha sido procesado por el TSJC. El Tribunal le acusa de los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos, por su participación en el intento de Golpe de Estado del 1 de octubre de 2017.

Pedro Sánchez en Logroño con la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu

Medio Gobierno en La Rioja para apoyar a la España vacía

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y 13 de sus ministros han estado en La Rioja, autonomía presidida por la socialista Concha Andreu, donde han presentado un plan de choque con treinta medidas para luchar contra el reto demográfico y roteer a la España vacía. Es la primera reunión de la Comisión Delegada para el Reto Demográfico, una de las prioridades del nuevo Gobierno de coalición.

En la 1ª Comisión Delegada para el #retodemográfico aprobaremos un plan de choque con 30 medidas concretas para abordar este desafío.



Una estrategia transversal que haga de España un #PaísDeOportunidades, fruto del compromiso del Gobierno con el progreso de todos los territorios pic.twitter.com/buP0D5nJ11 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 28, 2020

Ortega Smith no acude al acto de conciliación con las 13 Rosas

El diputado de Vox Javier Ortega Smith no se ha presentado en el juzgado en el que se celebraba un acto de conciliación con la asociación 13 Rosas de Asturias. Ortega Smith ha enviado al Juzgado a su abogada en su lugar.

La asociación denunció al representante de Vox por sus declaraciones contra las 13 mujeres fusiladas durante la Guerra Civil.

