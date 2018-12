El médico del exministro valenciano se pregunta: "¿Quién quiere matar a Eduardo Zaplana?"

Guillermo Sanz, jefe del servicio de Hematología del Hospital La Fe de Valencia, no entiende el motivo por el que hay personas que quieren la vuelta de Zaplana a prisión. El médico del exministro valenciano ha llegado a cuestionarse en twitter: ¿Quién quiere matar a Eduardo Zaplana?

El hematólogo lleva tiempo sosteniendo que la vida de su paciente corre peligro en la cárcel. Sanz anima a quienes dudan de su profesionalidad "que pregunten a cualquier perito hematólogo que entienda de trasplante"

¿Cómo se puede ser a la vez tan despiadado y desconocedor de la realidad? �� Si no me creen a mí es muy fácil: que pregunten a cualquier perito Hematologo que entienda de trasplante ���� La juez y el fiscal, el muro contra el que choca la familia Zaplana https://t.co/aGuUXBdDaF

El propio facultativo advierte al juzgado número 8 de Valencia que Zaplana es "una bomba de relojería con posibilidad de muerte súbita e inesperada".

No puede juntar las manos ni mover los brazos

Esto no admite opinión. @sanz_guille detalla en sus informes que #Zaplana no puede ni juntar las manos ni subir los brazos y presenta riesgo de muerte súbita. Las pruebas que le practicarán mañana podrían provocarle una sepsis general.

Estos mensajes de Sanz, se unen al ya publicado el mes pasado cuando tildó de "inhumano" lo que staba pasando con su paciente.

L@s #medicos no entendemos de #Derecho y l@s #jueces/as no entienden de #Medicina y menos de #leucemia o #trasplante. Sin embargo, tod@s deberíamos entender de #Humanidad. Y lo de Eduardo Zaplana es #inhumano �� ⁦@HematoLaFe⁩ ⁦@HospitalLaFe⁩ https://t.co/ukoKKGzOHc