Guerra dice que el acuerdo con Bildu es despreciable y afirma que Sánchez toma "decisiones muy autoritarias"

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha calificado este lunes de "despreciable" el apoyo de EH Bildu a los Presupuestos Generales del Estado y ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por liderar un Ejecutivo que "no es natural" y en el que se toman "decisiones muy autoritarias".

En una entrevista en 'La hora de la 1', recogida por Europa Press, Guerra ha asegurado que "hay muchos españoles y muchos socialistas con un nudo en la garganta". "Un grito que no sale, pero que están deseando gritarlo: '¡Con Bildu no, con Bildu no!'. Tal cual lo decía el presidente", ha explicado.

En esta línea, Guerra ha criticado con dureza el pacto con la formación vasca y la enmienda de la Ley Celáa que elimina el castellano como lengua vehicular. A su juicio, se trata de decisiones "absurdas" que tienen una "repercusión simbólica" para la sociedad.

"Y hay un principio, me parece a mí, en la historia, y es que cuando una sociedad acepta lo absurdo sin reaccionar es una sociedad en decadencia. El español se va a tratar como una lengua extranjera en España. Es un absurdo tan tremendo que si la sociedad asume sin reaccionar.... está en decadencia. Cuando esto se asume así es que la sociedad va hacia atrás", ha sostenido.