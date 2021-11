El Govern asegura que el 20% de la población que no se ha vacunado "no tiene excusa"

El portavoz del Govern, Iago Negueruela, ha asegurado este lunes que el 20 por ciento de la población que aún no se ha vacunado "no tiene excusa para no hacerlo".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern de este lunes, Negueruela ha admitido que se mira "con preocupación" a las medidas "muy duras" que se están tomando en países como Austria, Alemania o Países Bajos aunque ha insistido en que tienen menores porcentajes de vacunación. "La voluntad es mantener la actual situación", ha apuntado.

En este contexto, el portavoz ha insistido en pedir "por responsabilidad y solidaridad" que aumente el porcentaje de población vacunada por el impacto de esta decisión en el conjunto de la ciudadanía.

Precisamente por el porcentaje de vacunación --por encima del 80 por ciento en Baleares-- y su efecto en la presión hospitalaria, que se mantiene "controlada", Negueruela ha asegurado que el Govern no se plantea regresar a un escenario de restricciones, más allá de la última actualización de niveles de alerta.

Negueruela ha admitido que el año pasado el fin de semana del Black Friday y el siguiente puente de la Constitución y la Inmaculada significó el estallido de los contagios aunque en esta ocasión, ha puntualizado, se cuenta con la vacunación que, a su juicio, ha demostrado su efectividad para no tener que "especular" con medidas drásticas de control.

Tampoco ha desvelado si el Govern tendría intención de ampliar el uso del certificado covid.