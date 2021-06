El Gobierno se tensa para dar cobertura legal a Sánchez con los indultos y otras noticias que debes conocer

1. El Gobierno se tensa para dar cobertura legal a Sánchez con los indultos

I.Infantes.POOL / Europa Press









Intramuros de La Moncloa respiran aliviados. En cuestión de semanas han pasado de una sensación de cerco a un Pedro Sánchez claramente a la ofensiva. Sus guionistas han sabido manejar con habilidad los resortes a su alcance para marcar la pauta con una campaña de “pedagogía”, como la llaman los suyos, en el intento de atenuar la resistencia de una opinión pública mayoritariamente opuesta a los indultos. La impresión de haber avanzado camino se extiende en el Gobierno tras optar por un debate intencionadamente largo.

2. Los magistrados del 'procés' deberán reunirse para recalcular condenas y estudiar la excarcelación

Los magistrados del 'procés' deberán reunirse para recalcular condenas y estudiar la excarcelación









La rebaja de unos pocos años también bastará al facilitar beneficios penitenciarios a los presos del 'procés'. La concesión de indultos a los nueve condenados por el 'procés' independentista en Cataluña, que podría acordarse en Consejo de Ministros antes de que termine este mes, obligará a una reunión de los seis magistrados que conforman la Sala que los condenó -faltará Luciano Varela, ya jubilado-, que tendrán que tener que realizar de oficio una nueva liquidación de las condenas impuestas a cada uno de ellos en función del alcance que tenga el perdón concedido por el Gobierno.

3. Un histórico Jon Rahm, campeón del US Open

Jon Rahm celebra uno de sus golpes durante el US Open (EFE)

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









El golfista español Jon Rahm se proclamó este domingo campeón del US Open, tercer 'Grand Slam' de la temporada, su primer 'major' e histórico como primer Abierto de Estados Unidos para el golf español, en un final pletórico ante el sudafricano Louis Oosthuizen, en el recorrido de Torrey Pines en San Diego.

4. ¿Cómo encontrar el viaje más barato a la hora de planificar las vacaciones este verano?

Alejandro Martínez Vélez / Europ









No hay que volverse loco entrando una y otra vez en páginas, buscadores, pinchar en ofertas para encontrar nuestro viaje al mejor precio pero es cierto que este mundo se revolucionó desde que internet entró en él. La primera duda es si planificar con tiempo o hacerlo a última hora, pues según los expertos ambas posibilidades son buenas porque al inicio de temporada los hoteles disponen de grandes ofertas como atracción, y al final si no hay una buena ocupación no se pueden dejar vacías las habitaciones y por tanto ocurre lo mismo.

5. EE. UU. advierte a China de su "aislamiento" si no colabora en la investigación del origen del coronavirus

Trabajadores en el Instituto de Virología de Wuhan, Chinavía Europa Press









El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, ha advertido este domingo a China de que si no colabora en la investigación de los orígenes del coronavirus podría quedar en una situación de "aislamiento". "Lo que ha hecho esta semana Joe Biden en Europa es unir al mundo democrático para hablar con una voz común en esta cuestión por primera vez desde el estallido de la COVID. El presidente (Donald) Trump no pudo hacerlo", ha explicado Sullivan en declaraciones a Fox News.