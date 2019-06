El gobierno de Macron pedirá explicaciones a Ciudadanos por las negociaciones con Vox

La secretaria de Estado de Asuntos Europeos del gobierno de Francia, Amélie de Montchalin, ha advertido este domingo que pedirán explicaciones a los diputados del grupo Ciudadanos y que “clarifiquen” su relación con Vox tras las negociaciones en las elecciones tanto generales como municipales.

En su cuenta personal en la red social Twitter, Montchalin ha compartido una entrevista con la emisora de radio francesa France Inter y, junto al enlace, ha compartido un mensaje en el que asegura que no “transigirán” con que no se trabaje con partidos de “extrema derecha”. “No transigiremos con la idea de que, cuando uno está en un grupo proeuropeo, no se trabaja con la extrema derecha. Pediremos a los eurodiputados procedentes de Ciudadanos que clarifiquen su situación respecto a su partido”, ha escrito la secretaria de Estado en su perfil en redes sociales.

Nous ne transigerons pas avec l'idée que quand on est un groupe pro-européen, on ne travaille pas avec l'extreme droite. Nous allons demander aux députés européens issus de #Ciudadanos de clarifier leur situation vis-à-vis de leur parti #QuestionsPol @franceinter pic.twitter.com/icjYzjAxKS — Amélie de Montchalin (@AdeMontchalin) 16 de junio de 2019

Vox ha sido protagonista en varias de las negociaciones que han tenido lugar en las últimas semanas para la conformación de municipios y comunidades autónomas. Particularmente en Madrid, el nuevo alcalde José Luis Martínez-Almeida ha reconocido que ha llegado a un acuerdo con la formación de Santiago Abascal de manera 'in extremis', pero ha sido Ciudadanos y sus maniobras para no ser visto negociando con Javier Ortega Smith los que han acaparado la mayoría de titulares. El partido de Albert Rivera ha evitado en cualquier caso desmarcarse como parte negociadora con Vox en Madrid y evitar que entren en el nuevo gobierno de Martínez-Almeida ha sido uno de los escollos para repetir la 'fórmula andaluza'.