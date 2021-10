El Gobierno foral lamenta que Navarra Suma "ha decidido romper las negociaciones" sobre Presupuestos

Afirma que en el caso de EH Bildu "hay asuntos en los que estaremos más de acuerdo que en otros, pero se hace camino al andar"

El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha lamentado que Navarra Suma "decida de forma unilateral romper las negociaciones" en torno a los Presupuestos Generales de Navarra para 2022, después de que la reunión que han mantenido el Gobierno foral y la coalición de UPN, PP y Cs haya durado apenas diez minutos.

En todo caso, Remírez, que ha comparecido acompañado del vicepresidente segundo, José María Aierdi, ha apelado a la "responsabilidad" de Navarra Suma y "a la posición que ocupa en el Parlamento, nosotros tenemos la mano tendida a las dos formaciones políticas", después de que el Gobierno haya mantenido sendos encuentros con Navarra Suma y EH Bildu. "No somos nosotros los que nos hemos levantado de la mesa, serán otros los que tengan que explicar por qué no quieren negociar", ha añadido.

Sobre las declaraciones que ha hecho el líder de la oposición, calificando de "teatrillo" la reunión mantenida con el Gobierno, el vicepresidente ha respondido que cree que "las instituciones merecen un respeto, incluso los votantes del señor Esparza se merecen un respeto que en este caso no ha demostrado Esparza con su actitud". "No ha querido entrar a hablar de los puntos de su propuesta y en algunos había serias posibilidades de avance, no sé si a un acuerdo presupuestario, pero sí a avances", ha añadido.

El vicepresidente ha insistido en que les hubiera gustado hablar con el líder de NA+ "pero a la primera de cambio se ha levantado de la mesa, lo que demuestra la poca voluntad negociadora del señor Esparza". "No sé si está preso de alguna estrategia que supera el ámbito de la Comunidad foral, pero desde luego no es propio de la primera formación política de Navarra, no reconocemos a la UPN que ha estado siempre dispuesta a negociar", ha afirmado.

El vicepresidente segundo, José María Aierdi, se ha mostrado también sorprendido "por el portazo" de Navarra Suma. "En el caso de EH Bildu se han puesto diferentes asuntos encima de la mesa y hay algunos en los que estaremos de más de acuerdo que en otros, pero se hace camino al andar", ha añadido.

"El empeño del Gobierno es sacar estos presupuestos. Queremos contar con un instrumento que facilite la recuperación económica y social de Navarra. Somos conscientes de la pluralidad que existe en la sociedad navarra y por eso queremos que los Presupuestos cuenten con el mayor consenso y apoyo posible.

SIN AVANCES EN POLÍTICA FISCAL

El Gobierno tenía en agenda compartir ideas en materia fiscal en ambas reuniones, aunque no ha avanzado nada concreto: "Con Navarra Suma no hemos tenido ni la oportunidad de plantearlo y era el primer punto, y con EH Bildu ha estado encima de la mesa y más que de propuestas concretas, hemos hablado de orientaciones. Estamos en un punto de arranque de la negociación que va a ser discreto, que no oculto", ha asegurado Remírez.