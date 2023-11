Gobierno y FER abordan el reto que supondrá la "dualización" de toda la FP con la modificación de la Ley

El consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, y el secretario general de la FER, Eduardo Fernández, han expresado el reto que va a suponer la "dualización" de toda la Formación Profesional que exigirá la nueva Ley del Gobierno central.

Ambos se han referido a este asunto con motivo del workshop para analizar los pasos hacia un nuevo modelo de FP Dual, que se está desarrollando en la sede de la patronal riojana.

Galiana ha indicado que "esa modificación de la Ley dualiza toda la Formación Profesional, con lo que pasamos de un grupo más reconocido de alumnos y de empresas de mayor tamaño a que se extienda todo el conjunto del sistema formativo".

Ello, ha señalado que "supone un reto muy importante", porque "los alumnos no solo van a ir el último año a las empresas, cuando hay una formación profesional normal, sino que van a estar ya dualizando ese sistema desde el primer año en las empresas".

HISTORIA DE "UN ÉXITO"

Por ello, ha querido mostrar su apoyo a la FER "en el desarrollo de las tutorizaciones en la materia de formación profesional dual", así como ha destacado "la apuesta estratégica del Gobierno regional en lo que se refiere a la formación profesional en su conjunto". Todo ello, porque ha resaltado que "la historia de la Formación Profesional en La Rioja es una historia de éxito, y particularmente la historia de la Formación Profesional Dual".

Ha manifestado que "ahora mismo nos encontramos con 500 alumnos en formación profesional dual -9.400 en todo la FP, con 135 ciclos formativos-, y hablamos de un alto nivel de empleabilidad, con tasas de empleabilidad que en algunos casos llegan al 95 por ciento como en Administración y Finanzas, pero que en otros muchos casos rondan el 75-80 por ciento".

No obstante, ha indicado que "no nos mantenemos en una situación de complacencia, queremos seguir creciendo, queremos seguir apostando por la dualización, una dualización que no solamente crezca en lo cuantitativo, sino también en lo cualitativo, para seguir siendo referencia junto con la Federación de Empresarios". Además "queremos seguir creciendo la tasa de escolarización en materia de formación profesional en su conjunto", ha reseñado.

Ha detallado que "vamos a hacer un esfuerzo para estudiar con detenimiento y con mucha profundidad científica cuáles son las necesidades reales de la empresa para que esas tasas de empleabilidad sigan creciendo y sigamos siendo un referente a nivel nacional en esta materia".

Sobre la nueva Ley de Formación Profesional "plantea el crecimiento exponencial de la dualización y, por eso, necesitamos, más que nunca, ir de la mano de los empresarios regionales, también de las organizaciones sindicales, para conseguir que esas prácticas se desarrollen de la mejor manera posible".

En este punto, Galiana ha señalado que "tenemos unas dificultades añadidas en nuestro tejido empresarial en el que abundan porcentualmente las pequeñas y medianas empresas y, desde ese punto de vista, tendremos que fomentar la formación, fomentar la colaboración, seguir trabajando en talleres como el presente y, desde luego, también facilitar en la medida de lo posible".

MORATORIA

Por otra parte, el consejero de Educación ha trasladado su "profunda preocupación, que también he manifestado a nivel nacional, junto con otras comunidades autónomas, por la incorporación de la de la seguridad social a las prácticas de formación profesional". Una preocupación, ha explicado "no por el hecho de que se produzcan en sí, que me parece algo que tiene connotaciones positivas, sino por cómo se desarrolla, por cómo se financia y, sobre todo, por la carga burocrática que puede suponer para las pequeñas y medianas empresas de una manera particular y que puede, en alguna medida, dificultar esa dualización".

Por ello, ha indicado que "junto con varias comunidades hemos pedido una conferencia sectorial en materia de educación para abordar esta temática", así como "solicitar una moratoria para que no entre en vigor esta cuestión el 1 de enero, sino que se formalice a partir del 1 de septiembre de 2024".

AYUDAR A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS

Por su parte, Fernández ha reseñado que la modificación nacional de la Ley de Formación Profesional "nos aboca al año que viene a un cambio importante en nuestro sistema de formación profesional, al dualizarse la FP y por tanto tenemos retos muy interesantes".

Precisamente, el secretario general de la FER ha señalado que "es un reto que nos preocupa y nos ocupa, junto a la administración para hacer partícipe a la pequeña y a la microempresa de este ciclo formativo", al tiempo que ha expresado que "es necesario que extendamos la Formación Profesional Dual a todo el tejido empresarial y para ello estas pequeñas empresas necesitan ayuda".

Para Fernández "necesitamos poner en marcha la figura de tutores compartidos, necesitamos acompañarles en todo ese proceso, así como incentivarles que participen". "También tenemos que seguir avanzando en la formación de los tutores, porque hay que recordar que el Gobierno regional, junto con la Federación de Empresas, somos pioneros a nivel nacional en materia de formación de los tutores y tenemos que seguir avanzando".

No obstante, ha destacado que "aparte de otros retos de carácter más técnico, tenemos un reto general, que es un reto como país, como región, que es un reto de nuestra sociedad, que es la necesidad de seguir prestigiando la formación profesional", si bien "La Rioja es una región puntera en este sentido".

Finalmente, ha indicado que las mayores demandas proceden del sector industrial, el sector tecnológico, la construcción, todos los servicios, es decir "es una demanda transversal, porque todos los sectores necesitan personal cualificado".