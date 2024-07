El Gobierno emplaza al PP a mover ficha y romper las políticas aprobadas con Vox

El Gobierno de Pedro Sánchez ha celebrado la salida de Vox de los cinco gobiernos autonómicos en los que gobernaba con el PP y ha emplazado a los populares a dar ahora un paso y romper las políticas aprobadas con la formación de Santiago Abascal, así como a aceptar el reparto de menores migrantes por ley.

La decisión de Vox de salir de todos los gobiernos autonómicos de coalición con el PP, por aceptar este partido el reparto de menores migrantes no acompañados, ha sido recibida con alegría y satisfacción por el propio Sánchez y por miembros de su Ejecutivo, quienes lamentan, no obstante, que no haya sido a iniciativa del PP.

"España es hoy un país mejor, y, por tanto, no puedo ocultar mi alegría y mi felicidad (...) bien está lo que bien acaba", dijo el presidente del Gobierno el jueves en una rueda de prensa en Washington, donde viajó para participar en la cumbre de la OTAN.

Sánchez cree que ahora el PP debe romper los acuerdos que tiene con Vox en ayuntamientos y analizar si está dispuesto a romper también con las políticas aprobadas con este partido en las comunidades autónomas de Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia.

Al respecto, considera que el principal partido de la oposición tiene "la prueba del algodón" de cambiar de rumbo si acepta la reforma de la ley de extranjería para que el reparto de menores migrantes entre comunidades sea obligatorio.

La postura de Sánchez ha sido replicada este viernes por otros integrantes de su Gobierno como el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que ha instado al PP a romper los acuerdos con Vox en ayuntamientos, derogar las leyes pactadas y a aprobar el reparto de menores migrantes por ley si quiere "romper amarras definitivamente con la ultraderecha".

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la vicepresidenta primera del Gobierno y número dos del PSOE, María Jesús Montero; así como el secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, han insistido en estas peticiones.

Sin embargo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dejado claro en su comparecencia de este viernes que mantendrán los acuerdos con Vox para gobernar en ayuntamientos y no ha aclarado cuál será la posición del partido respecto al cambio en la ley de extranjería.

Por su parte, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha asegurado que los socialistas harán una oposición "constructiva" y "responsable" en los cinco gobiernos autonómicos, en los que algunos cargos de Vox han decidido seguir, desoyendo así la directriz de su formación.

En representación de Sumar, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha instado a Feijóo a aprovechar esta "gran oportunidad" y a pactar con el Gobierno la reforma de la ley de extranjería, mientras que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, considera que la salida de Vox indica que hay un "desmoronamiento" del bloque de la derecha en España.

Entre los líderes autonómicos socialistas de las comunidades afectadas por la ruptura está el de Castilla y León, Luis Tudanca, que ha ofrecido estabilidad al gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, con pactos puntuales, pero siempre y cuando el PP rompa con las políticas implantadas con Vox y los pactos en los ayuntamientos.

El líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, ha pedido a la presidenta de la Junta que se someta a una cuestión de confianza, y la valenciana Diana Morant, también ministra del Gobierno de Sánchez, ha instado al president de la Generalitat a volver a la moderación.