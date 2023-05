El Gobierno dice que el traspaso de Rodalies a Cataluña ha de hacerse "conforme a la ley"

El Gobierno ha asegurado este martes que las transferencias de Rodalies a la Generalitat de Cataluña, que continúa abordando un grupo de trabajo formado por los ejecutivos central y autonómico, "han de hacerse conforme a la ley y conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional".

"Eso es en lo que estamos en este momento", ha afirmado la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, en respuesta en el Pleno del Senado a una pregunta del representante de Junts Josep Lluís Cleries, que ha denunciado "la precariedad de algunos servicios que el Gobierno presta en Cataluña" y el "agravio comparativo respecto a otros territorios del Estado".

Cleries ha aprovechado su pregunta para declarar que "a finales de 2021 Esquerra anunció su voto a los Presupuestos Generales del Estado porque había conseguido el traspaso de Rodalies a la Generalitat, aunque ese anuncio hecho a bombo y platillo quedó, como es costumbre, en nada, es decir, Esquerra votó los presupuestos, pero ustedes -ha dicho al Gobierno- no traspasaron Rodalies".

Tras referirse a un informe de Adif según el cual en Cataluña se cancelaron el año pasado 1.976 trenes de Rodalies y 183 de Media Distancia y que anualmente se producen incidencias graves cuatro de cada cinco días y mencionar la "grave avería" de hoy mismo en la R2, el senador de JxCat ha vuelto a exigir el traspaso y a defender la independencia como solución para Cataluña.

"En Cataluña hace mucho tiempo que nos sentimos engañados por el Gobierno de España porque tenemos un Estado a la contra, y lo que Cataluña necesita -ha manifestado- es un Estado a favor que 'es diu independencia de Catalunya' (que se llama independencia de Cataluña).

La ministra portavoz, que ha reiterado las "disculpas" del Gobierno a los usuarios por la avería de hoy, ha destacado que "nunca antes se había invertido tanto en Cataluña en Rodalies: llevamos ejecutados 1.000 millones de los 6.000 que vamos a ejecutar en los próximos años y Cataluña es la primera comunidad autónoma en inversión de Renfe y Adif".

Rodríguez ha criticado también "el uso de Rodalies como herramienta de confrontación política en Cataluña" y ha acusado a Junts de haberse quedado "mirando al pasado".

En su réplica, Cleries ha comentado que Rodalies "no es un elemento de confrontación sino un elemento de transporte que está recortado por ustedes, porque no funciona -ha dicho-" y ha defendido que su formación está en la oposición: "No estamos entregados a ustedes ni vamos de rodillas poniéndoles la 'catifa vermella' (la alfombra roja)". EFE

esv/jdm