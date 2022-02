El Gobierno cree que está a salvo el bloque de investidura aunque Podemos avisa de las "acrobacias centristas"

El Gobierno no cree que el bloque de investidura se haya debilitado tras la ausencia del PNV, de ERC o de EH Bildu en la convalidación de la reforma laboral y afirma que "no hay secuelas" y que mantienen el diálogo con sus socios parlamentarios. Sin embargo Unidas Podemos le advierte de que hay una geometría muy variable en el Congreso.



"Es jugar a la ruleta rusa", ha apuntado este martes el presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, que avisa al PSOE de que las "acrobacias centristas" son "muy arriesgadas".



Tras el mal sabor de boca que ha dejado la convalidación de la nueva reforma laboral aprobada por casualidad, por el error de un diputado del PP -que votó a favor- y después de que los dos diputados de UPN votaran en contra tras pactar su apoyo, el ala socialista del Ejecutivo insiste en que esta votación no ha dejado secuelas.



"Es un Gobierno que, con toda la dificultad y sin una mayoría parlamentaria, ha logrado grandes acuerdos y consensos no sólo en el ámbito político, sino también social, y esa sigue siendo la hoja de ruta", ha afirmado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que incluso ha recordado que ERC también ha señalado que el diálogo con el Gobierno de coalición no se ha roto.



Sin embargo, la reforma laboral ha puesto de manifiesto al Gobierno la dificultad de encontrar otra mayoría alternativa que no sea la de los partidos que apoyaron la investidura del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ya que la entrada de Ciudadanos en la aritmética aleja a algunos de sus socios y no suma lo suficiente.



A todo esto hay que añadir que en el Congreso además de que todavía sigue sin sustituirse el escaño del diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, a partir de principios de junio habrá dos diputadas de Coalición Canaria, y el PSOE dejará de tener el apoyo casi garantizado del diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo.



Según el pacto que hicieron CC y NC cuando se presentaron en una lista conjunta a las elecciones generales, Quevedo tenía que dejar su escaño a los dos años y medio, es decir sobre el 3 de junio, y dar paso a la número dos de dicha lista por Las Palmas, que es María Fernández, de CC.



Una geometría aún más variable para sacar leyes que se auguran complicadas, como la Ley de Memoria Democrática, la Ley de Vivienda o la Ley Audiovisual.



Fuentes de Moncloa siguen insistiendo en que la relación con sus socios de investidura van a seguir como hasta ahora y descartan un punto de inflexión. Se trata de sacar iniciativas para mejorar la vida de los ciudadanos -afirman-, aunque no solo Unidas Podemos lanza avisos, también otros partidos, que hasta ahora no han entrado en el denominado bloque de investidura, como el PDeCAT, ven necesaria una reconstrucción de las relaciones.



"El Gobierno habrá tomado nota" de lo sucedido y "estará más receptivo" a partir de ahora a las reflexiones de cada grupo parlamentario, ha afirmado el portavoz del PDeCAT en el Congreso, Ferrán Bel, que señala que sus cuatro diputados votan las iniciativas en función de su contenido y no para alinearse con ningún bloque concreto.



Y de hecho el PDeCAT ya ha avanzado que no son muy receptivos a la nueva Ley de Vivienda y sí más a la Audiovisual.



Bel recuerda que quedan por debatir las enmiendas a la Ley de Memoria Democrática. Una ley polémica debido al alejamiento que tiene ERC, que ya presentó enmienda a la totalidad con texto alternativo, para pedir indemnizaciones a los descendientes de fallecidos y represaliados y reclamar que los tribunales franquistas sean declarados "ilegales".



De momento los republicanos tras la votación de la reforma laboral también quisieron dejar claro que sus relaciones con los socialistas se mantienen y que seguirán dando apoyo a avances progresistas, que defiendan los intereses de los trabajadores y de Cataluña.



No obstante, fue llamativa la frase que dejó ese día en el Congreso el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, cuando señaló: "Dime con quién votas y te diré quién eres".



El PNV también pide al Ejecutivo cuidar a los socios y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, señaló recientemente que espera que el Gobierno "salga escaldado" tras la votación de la reforma laboral y se dé cuenta de con quién tiene que hacer más esfuerzos.



ERC y PNV son "los que garantizan esas mayorías sin sobresaltos", avisó.



Por otra parte, las difíciles votaciones que quedan por llegar se podrían producir en medio de nuevo periodos electorales, si es que en Andalucía se adelanta la fecha de convocatoria de comicios autonómicos.



Una carrera en la que también podría entrar Unidas Podemos, toda vez que ayer dejó entrever que la formación morada es la que quiere liderar la nueva reforma fiscal, con una subida de impuestos a los que ganan más, y que es clave en esta segunda parte de la legislatura.



Asimismo, el Gobierno se enfrenta a un PP que insiste en que el Gobierno de Sánchez "es un gobierno fallido, que no tiene futuro y que está en tiempo de descuento".