Giró dice que el Govern debe apoyar iniciativas que generen actividad económica como los JJ.OO.

Torrent defiende que Barcelona acoja la Copa América y garantiza que no habrá "inversiones faraónicas"

El conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat, Jaume Giró, ha afirmado que el Govern debe estar a favor de iniciativas que "proyecten el país al exterior", y aporten inversiones y actividad económica para los servicios, los comercios, la restauración y la hostelería, como considera que sucede con los JJ.OO. de Invierno en el Pirineo.

Lo ha dicho durante la sesión de control al Govern este miércoles a preguntas del diputado de los comuns Marc Parés, que ha acusado a la Generalitat de "manipular" a la ciudadanía usando recursos públicos con la campaña sobre los JJ.OO.

Giró ha sostenido que el Govern lleva a cabo campañas que buscan explicar proyectos que pueden ser una buena oportunidad para Catalunya: "Me gustaría que su grupo y la alcaldesa Colau estuvieran tan entusiasmados con los JJ.OO. del Pirineo como lo están con la Copa América".

"Nosotros no manipulamos a nadie. Escuchamos a los que gritan y a los que no dicen nada", ha replicado Giró, que ha pedido textualmente poner en valor y no menospreciar el sector del turismo en Catalunya.

LA COPA AMÉRICA

En otra pregunta al Govern, Eulàlia Reguant (CUP) ha reprochado al conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, que la estimación de beneficios de la Copa América de vela en Barcelona --1.000 millones de euros-- se base en los cálculos de los promotores: "Mientras hablan de beneficios millonarios, lo que sabemos es que en Valencia aún pagan la deuda".

Torrent ha respondido que en Barcelona no habrá las "inversiones faraónicas" de otras ciudades para acoger este evento, que a su juicio dejará un legado en la capital catalana que se traducirá en nuevas iniciativas sobre innovación.

"Podemos estar de acuerdo en la afirmación de que los eventos no son buenos o malos 'per se'. Depende del valor que aporten", ha añadido el conseller, que ha defendido el impacto positivo que considera que tendrán la Copa América, los JJ.OO. de Invierno y el campeonato de Fórmula 1 en Catalunya.