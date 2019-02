'Génova' ve un "clamor" contra la "humillación" de Sánchez "por mucho" que se trate de "manipular" la protesta

El PP ha recalcado este jueves, tras la concentración en la Plaza de Colón, que miles de ciudadanos han salido a la calle a decir "basta" de "tanta mentira" y "tanta humillación" de Pedro Sánchez "por mucho" que ahora se trate de "manipular y minimizar" esta convocatoria, han señalado fuentes de la dirección nacional del partido. A su entender, el presidente del Gobierno debería salir hoy mismo a "pedir disculpas" por sus pactos con los independentistas y convocar elecciones generales.

Desde la izquierda han reaccionado a la manifestación --impulsada por PP y Cs bajo el lema 'Por una España unida ¡Elecciones ya!-- tildándola de "fracaso" y "pinchazo". El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha recalcado que la participación "ha estado por debajo de los deseos de los organizadores".

Por el contrario, el PP ha subrayado que "por mucho" que se trate de "minimizar" esta concentración y por "mucho que el CIS diga que fueron cuatro los concentrados en Colón y emplee todas sus herramientas de manipulación para reducir lo vivido hoy", en Madrid se ha escuchado "un clamor que le dice a Sánchez que es tiempo de elecciones y no de manipulaciones.

Nada más terminar esta concentración en la Plaza de Colón promovida por PP y Cs y a la que se han sumado Vox, UpyD, UPN, Foro Asturias y PAR, los promotores y la Delegación del Gobierno han discrepado en el número de asistentes. Los primeros hablan de casi 200.000 personas, teniendo en cuanta también las calles adyacentes, mientras que la Policía apunta a unas 45.000 personas.

INSTA A SÁNCHEZ A PEDIR DISCULPAS HOY MISMO

Fuentes de la dirección del PP ha subrayado que hoy Colón "le ha dicho 'no' a Pedro Sánchez" y ha dicho "basta a tanta mentira" y "a tanta humillación". "Hoy Colón le ha dicho a Sánchez que con la democracia española no se juega, que la unidad nacional no se trocea para venderla al mejor postor. Hoy Colón ha demostrado, una vez más, que los españoles están muy por encima de su Gobierno", recoge el partido en un argumentario interno.

En este sentido, el PP considera que miles de españoles han exigido este domingo unas elecciones inmediatas para que sean los españoles los que decidan su futuro y no un presidente que, a su juicio, "hace tiempo perdió el respeto por la Constitución". "Hoy hemos vivido un punto de inflexión. Hoy los españoles han salido a las calles para dar una lección de dignidad a Sánchez", ha añadido el partido.

Por eso, el PP ha recalcado que "si aún queda algo de respeto en Moncloa, el presidente del Gobierno debería salir hoy mismo a pedir disculpas por sus pactos humillantes y anunciar la convocatoria inmediata de elecciones" porque, a su entender, los miles de asistentes han lanzado "un mensaje claro" de que España "no está en venta".