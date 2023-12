El 'géiser' de Goya vuelve a brotar en esta tarde de lluvia

Una columna de agua ha vuelto a brotar en vertical en forma de géiser en el madrileño barrio de Goya, en el mismo punto que lo hizo el 19 de octubre tras las fuertes lluvias que trajo a gran parte de España el temporal 'Alina'.

La columna de agua, con menos presión que la del pasado 19 de octubre, ha comenzado a surgir en la confluencia de la calle Narváez con la avenida de Felipe II a primer hora de esta tarde, cuando las precipitaciones han vuelto a hacer acto de presencia en la capital.

Como en las anteriores ocasiones, este fenómeno tan peculiar se produce cuando el agua que cae en las rendijas del Metro es expulsada hacia arriba debido a la fuerte presión de los conductos de ventilación de la estación de Goya del Metro de Madrid.

Los servicios de Emergencias no han visto por el momento necesaria su intervención y por ello no han acudido Bomberos a la zona. Aunque molesta algo a los vehículos y peatones que pasan cerca del lugar, "no constituye un problema para su circulación". Como en octubre, el 'géiser' ha atraído la mirada de muchos viandantes, que lo han retratado en fotos y vídeos desde sus móviles.