García-Page, Lambán o Gallardo: los barones socialistas se enfrentan a Sánchez por su acuerdo con ERC para la financiación singular de Cataluña

Un PSOE desorientado se ha reunido este sábado en Ferraz en su Comité Federal. Sin embargo, y pese a sus intentos por evitar hablar de su acuerdo con ERC para la financiación singular de Cataluña, la realidad es que ha sido uno de los puntos más importantes de la jornada.

EFE (Juanjo Martín) El líder socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habla con la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero

Tanto que incluso el líder socialista se ha tenido que salir de su papel para asegurar ante sus compañeros de partido que el "verdadero debate" sobre financiación autonómica "no es entre territorios, sino entre modelos".

Y en un intento por pasar la patata caliente a otro, Sánchez ha optado por victimizarse y terminar cargando contra el Partido Popular, acusando a los de Feijóo de hacer "regalos fiscales a los más ricos" con el dinero del Estado.

De nada le ha servido realmente al presidente del Gobierno poner tierra de por medio e intentar amainar las aguas, porque los barones socialistas ya sabían a lo que iban a Ferraz este sábado y, como era de esperar, muchos de ellos se han plantado ante él, aprovechando el foro para expresar su discrepancia y plantear alternativas.

GARCÍA-PAGE ASEGURA QUE LA FINANCIACIÓN SINGULAR "ES MUCHO MÁS EGOÍSTA QUE SOCIALISTA"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha sido una de las voces más críticas dentro del PSOE. Ya desde que se puso sobre la mesa el debate de la amnistía, el presidente castellanomanchego no se ha cortado un pelo a la hora de enfrentarse a Sánchez con su opinión siempre por delante.

EFE (Juanjo Martín) El líder socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el Comité Federal del PSOE este sábado en Madrid

Como no podía ser de otra manera, hoy no iba a ser menos. A su llegada a Ferraz, García-Page transmitió su "enorme preocupación" ante el pacto con ERC y aseguró que quería conocer todo el contenido del acuerdo.

"Yo todavía no he visto un documento firmado, y ya si me lo dan, como creo que sé leer con 56 años, a mí no me hace falta que me estén dando explicaciones terminológicas de que si esto es esto... Yo sé que es el cupón independentista o el cupón para la independencia y sé lo que refleja, lo que dice Esquerra", ha afirmado el socialista.

Además de todo esto, García-Page ha apostillado que basándose en lo que se ha publicado, este pacto "es mucho más egoísta que socialista" y, a su juicio, es "incomprensible e indefendible".

la financiación singular catalana, "la mecha a esa especie de bomba" para javier lambán

No ha sido menos sutil el secretario general del PSOE de Aragón, Javier Lambán, quien a la par que su compañero castellanomanchego ha sido muy duro con el líder del partido. Para Lambán, este modelo de financiación sería “la mecha a esa especie de bomba que haría saltar por los aires el país” desde el punto de vista de la solidaridad y la cohesión.

Unas declaraciones que ha hecho después de intervenir en el Comité Federal. Lambán, uno de los más críticos junto a García-Page, ha aseguradO que "sería “inédito en el mundo” que un país pudiera funcionar con normalidad cuando su Gobierno deja de disponer del control fiscal de un 28% del PIB, puesto que Cataluña pasaría “a asemejarse, como dos gotas de agua”, al concierto económico de País Vasco y Navarra y pasar a tener Hacienda propia.

EFE (Juanjo Martín) El líder del PSOE-Aragón, Javier Lambán, durante el Comité Federal de su partido este sábado en Madrid

El líder socialista aragonés, de hecho, ha dado un paso más allá y ha extrapolado esta situación con lo que hubiera ocurrido si Madrid hubiera propuesto un modelo fiscal de este estilo: "El resto de las comunidades tendríamos que coger pateras e irnos directamente a Mauritania".

Javier Lambán ha opinado que este modelo de financiación es "inconstitucional de libro" y supone, por lo tanto, un cambio que "atenta" contra la Constitución.

OTRAS VOCES RETICENTES CON EL PACTO CON ERC

Lejos de las duras críticas de García-Page y Lambán, pero siguiendo su estela se encuentra el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, quien considera que es necesario "poner sobre la mesa un espacio de reflexión y diálogo" sobre la financiación singular.

Si bien ha evitado las críticas, sí ha dejado caer que este modelo se habría tenido que dialogar y ha matizado, en cualquier caso, que su preocupación por el acuerdo entre el Gobierno y ERC continúa siendo la misma.

Tampoco se ha referido de forma expresa el secretario general del PSOE madrileño, Juan Lobato, quien ha opinado que "la España autonómica es prácticamente una España federal", que "hay muchos principios que se comparten" y que es "un modelo de éxito que necesita profundización y desarrollo". También ha reclamado alcanzar una postura consensuada “desde la valentía” el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, partidario de una reforma que “dé más recursos a todas las comunidades autónomas”. “Voy a defender que eso sea así", ha remarcado.